دولت کنونی آمریکا در آستانه انتخابات میاندوره‌ای کنگره تلاش می‌کند با انتشار گزارش پرونده خروج تحقیرآمیز دولت سابق این کشور از افغانستان، دموکرات‌ها را ضعیف نشان دهد.

جوان آنلاین: روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست به نقل از منابع آگاه نوشت که مقام‌های نظامی فعلی و پیشین آمریکا خود را برای انتشار نتایج بررسی دولت دونالد ترامپ درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آماده می‌کنند؛ اقدامی که می‌تواند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، بار دیگر مناقشه بر سر پایان جنگ ۲۰ ساله این کشور را در کانون توجه قرار دهد.

بر اساس این گزارش، بررسی یادشده به دستور پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا انجام شده و شامل گفت‌وگو با شماری از فرماندهان ارشد نظامی است که در روند خروج نیروهای آمریکایی و عملیات تخلیه سال ۲۰۲۱ نقش داشتند.

افراد آگاه به واشنگتن‌پست گفته‌اند احتمال دارد نتایج این بررسی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر (۱۲ آبان) منتشر شود. با این حال، زمان دقیق انتشار گزارش هنوز مشخص نیست و برخی منابع تأکید کرده‌اند که برنامه‌ریزی برای انتشار نتایج به معنای قطعی بودن زمان آن نیست.

به نوشته این روزنامه، گزارش ممکن است اقدامات انضباطی علیه برخی فرماندهان نظامی دخیل در روند خروج را نیز پیشنهاد کند. دولت ترامپ اعلام کرده است که این بررسی با هدف روشن شدن قصور و تقصیر مقامات تصمیم‌گیر و پاسخ‌گو کردن مسئولان انجام می‌شود.

خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت ۲۰۲۱ (مرداد ۱۴۰۰)، هم‌زمان با فروپاشی دولت مورد حمایت غرب و بازگشت طالبان به قدرت، با هرج‌ومرج گسترده در فرودگاه کابل همراه شد. در روزهای پایانی عملیات تخلیه نیز حمله انتحاری داعش در نزدیکی فرودگاه کابل به کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی و حدود ۱۷۰ شهروند افغان انجامید.

دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود مقامات مسئول در پرونده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را پاسخ‌گو کند. با این حال، ارزیابی مسئولیت‌ها در این پرونده به تصمیمات دولت دموکرات جو بایدن محدود نمی‌شود. توافق سال ۲۰۲۰ دولت نخست ترامپ با طالبان نیز از جمله عوامل مؤثر در روند خروج نیروهای آمریکایی به شمار می‌رود.