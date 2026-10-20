یک روزنامه صهیونیستی از کمک های تل آویو به عربستان سعودی در جنگ با نیروهای مسلح یمن خبر داد.

جوان آنلاین: اسرائیل هیوم گزارش داد، هشت روز مانده به انتخابات در رژیم صهیونیستی وزیر جنگ آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به صورت محرمانه در اراضی اشغالی دیدار می کند.

در این گزارش آمده است: در پشت صحنه روابط امنیتی میان تل آویو، عربستان و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تقویت می شود. اسرائیل از عربستان در جنگ با یمنی ها حمایت اطلاعاتی به عمل می آورد.

اسرائیل هیوم اضافه کرد: کمک های تل آویو به عربستان بسیار بیشتر از کمک های ارائه شده از سوی هر طرف خارجی به جز آمریکا است.

پیشتر روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که رژیم صهیونیستی از طریق آمریکا به دنبال راضی کردن عربستان برای مشارکت در جنگ علیه یمن است.

در این گزارش ادعا شده بود که محمد بن سلمان ولی عهد عربستان توجهی به کمک رژیم صهیونیستی علیه یمن ندارد چرا که این مسئله می تواند به ضرر وی در افکار عمومی عربستان شود.