نماینده پارلمان اوکراین با انتقاد از عملکرد دولت اعلام کرد که این کشور برای زمستان پیش رو آمادگی لازم را ندارد و برنامه‌های مقابله با سرما به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.

جوان آنلاین: «آنا اسکوروخود» نماینده پارلمان اوکراین اعلام کرد که کی‌یف و اوکراین در مجموع برای فصل زمستان پیش رو آمادگی لازم را ندارند.

وی گفت: آماده‌ شدن برای زمستان به همکاری مشترک نهادهای محلی و دولت مرکزی نیاز دارد اما به‌جای انجام اقدامات عملی، اختلافات و درگیری‌ میان این نهادها ادامه دارد.

این نماینده پارلمان اوکراین با انتقاد از روند آماده‌ شدن برای فصل سرما افزود که با وجود تدوین برنامه‌های مختلف، اقدامات لازم به‌طور مؤثر پیش نرفته و بودجه‌های مربوطه درست هزینه نشده‌اند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های اوکراینی درباره دشواری‌های احتمالی زمستان پیش رو هشدار داده‌اند. آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های انرژی و اختلال در تأمین برق و گرمایش، از جمله نگرانی‌های مطرح‌شده درباره ماه‌های سرد سال است. زمستان گذشته نیز در بخش‌هایی از اوکراین محدودیت‌هایی در تأمین برق و گرمایش اعمال شد.