جوان آنلاین: جنبش مدنی دموکراتیک مصر بر مخالفت قاطع با هرگونه ورود نیرو‌های مسلح این کشور به جنگ ویرانگر و ظالمانه رژیم سعودی علیه مردم مظلوم یمن تاکید کرد و درباره پیامد‌های آن هشدار داد.

به گزارش تسنیم، این جنبش در واکنش به تصمیم اخیر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر برای حمایت از رژیم متجاوز سعودی در جنگ علیه یمن تصریح کرد با ورود نیرو‌های مسلح یمن به هر جنگ منطقه‌ای به نفع هر طرفی (اشاره به رژیم سعودی) که باشد، مخالفیم.

جنبش مدنی دموکراتیک مصر افزود: ما مخالف پیوند خوردن (دنباله روی) موضع مصر به دستورات هر طرف خارجی هستیم.

جنبش مصری افزود که نیرو‌های معارض مدینی و جنبش مدنی دموکراتیک باید برای انتخابات ریاست جمهوری آتی مصر آماده شوند.