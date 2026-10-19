توافق همکاری ۱۲ میلیاردی ازبکستان با آمریکا؛ تاشکند به اکتشاف فضایی ناسا پیوست

ازبکستان و آمریکا امروز در جریان سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده به سمرقند توافق همکای دوجانبه به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار در حوزه‌های مختلف امضا کردند و ازبکستان همزمان به توافقنامه آرتمیس ناسا درباره اکتشاف فضایی پیوست. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر تمایل واشنگتن به تعمیق همکاری با آسیایی مرکزی را اعلام کرد.

جوان آنلاین: ازبکستان و آمریکا امروز-دوشنبه- در جریان سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به سمرقند، توافق همکاری به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار در زمینه مواد معدنی حیاتی، انرژی، حمل‌ونقل، مالی و فناوری امضا کردند.

به گزارش ایسنا، ازبکستان همچنین به توافقنامه آرتمیس ناسا درباره اکتشاف فضایی پیوست و هفتاد و هفتمین کشور امضاکننده آن شد.

روبیو در این سفر ریاست هیاتی متشکل از بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران تجاری آمریکایی را برای گفت‌و‌گو با وزیران امور خارجه آسیای مرکزی بر عهده دارد.

خبرگزاری آناتولی گزارش داد که بختیار سعیدوف، وزیر امور خارجه ازبکستان، امروز اعلام کرد که ازبکستان و آمریکا توافقنامه آرتمیس درباره اکتشاف صلح‌آمیز فضا را امضا کردند و سازوکار گفت‌وگوی راهبردی را راه‌اندازی کردند.

سعیدوف در بیانیه‌ای در تلگرام گفت که نخستین نشست سازوکار گفت‌وگوی جدید را با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در شهر سمرقند برگزار کرده و راه‌اندازی آن را گامی مهم به سوی توسعه پیوسته روابط دوجانبه توصیف کرد.

به گفته او، مذاکرات با روبیو «مذاکرات بر اجرای توافق‌های رسیده میان رهبران دو کشور، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری و توسعه همکاری در انرژی، مواد معدنی حیاتی و فناوری‌های پیشرفته متمرکز بود.»

پس از این مذاکرات، سعیدوف و روبیو توافقنامه‌ها را امضا کردند که اصول همکاری بین‌المللی در اکتشاف و استفاده صلح‌آمیز از ماه، مریخ، دنباله‌دار‌ها و سیارک‌ها را تعیین می‌کند.

او افزود این توافق فرصت‌هایی برای گسترش همکاری با ناسا و آژانس‌های فضایی دیگر کشور‌های شرکت‌کننده، آموزش متخصصان ازبکستان و تسهیل انتقال فناوری‌های فضایی ایجاد می‌کند.

روبیو در دیدار با سعیدوف ضمن استقبال از علاقه تاشکند به فناوری هسته‌ای غیرنظامی آمریکا، راه‌های ایجاد فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های آمریکایی در صنعت فضایی ازبکستان را بررسی کرد.

ازبکستان علاوه بر دیدار دوجانبه با آمریکا، میزبان نشست وزیران امور خارجه پنج کشور آسیای مرکزی-ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان وترکمنستان-و آمریکا بود.

وزیر امور خارجه آمریکا امروز در جریان این نشست گفت که واشنگتن قصد دارد تجارت و سرمایه‌گذاری با کشور‌های آسیای مرکزی را گسترش دهد، همکاری انرژی را تقویت کند و زنجیره‌های تامین مواد معدنی حیاتی را توسعه دهد.

او گفت: «ما زیرساخت مسیر تجاری فراخزر را تقویت خواهیم کرد و به شرکای خود راه‌های بیشتری برای دسترسی به بازار‌های آمریکا و آسیای مرکزی خواهیم داد.»

روبیو آسیای مرکزی را چهارراه تاریخی تجارت میان اروپا و آسیا توصیف کرد و گفت این منطقه بار دیگر در موقعیتی قرار گرفته که نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا کند.

وزیر امور خارجه آمریکا بیان کرد گه واشنگتن به دنبال تامین امنیت صنایع حیاتی و زنجیره‌های تامین خود برای کاهش وابستگی به شرکای خارجی غیرقابل اعتماد است. او گفت آمریکا آماده همکاری با کشور‌های آسیای مرکزی برای شکوفایی آنها به عنوان کشور‌های مستقل است.

روبیو در ارتباط با ازبکستان افزود که آمریکا به دنبال وادار کردن این کشور به انتخاب میان واشنگتن، مسکو و پکن نیست و تاکید کرد شرکت‌های آمریکایی خواهان رقابت منصفانه و دسترسی بیشتر به بازار‌ها هستند.

سفر روبیو به سمرقند در حالی انجام می‌شود که واشنگتن به دنبال تعمیق روابط اقتصادی و دیپلماتیک با آسیای مرکزی-منطقه‌ای غنی از منابع است و تجارت، سرمایه‌گذاری، انرژی و مواد معدنی حیاتی از جمله حوزه‌های اصلی همکاری با آنهاست.