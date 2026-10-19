ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان ۲ عملیات در مناطق گوادر و کلات ایالت بلوچستان، ۴ شبه‌نظامی کشته شدند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، ارتش پاکستان اعلام کرد در جریان عملیات‌های اطلاعات محور در ایالت بلوچستان این کشور، ۴ شبه‌نظامی از پای درآمده و یک نیروی امنیتی جان خود را از دست داده است.

به گزارش مهر، بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی روابط عمومی نیرو‌های مسلح پاکستان در شبکه‌های اجتماعی، نیرو‌های امنیتی این کشور در پی دریافت اطلاعاتی، ۲ عملیات جداگانه در مناطق گوادر و کلات در ایالت بلوچستان انجام دادند.

در این بیانیه آمده است که در جریان عملیات در منطقه کلات، ۴ شبه‌نظامی که به ادعای ارتش پاکستان از حمایت هند برخوردار بودند، از پای درآمدند و شمار زیادی سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شد.

بر اساس این بیانیه، در جریان عملیات در منطقه گوادر نیز یک نظامی بر اثر انفجار بمب دست‌ساز جان خود را از دست داده است.

ارتش پاکستان تأکید کرد: عملیات‌های مبارزه با تروریسم در ایالت بلوچستان با قاطعیت ادامه خواهد یاقت.