جوان آنلاین: از یورونیوز، مقام‌های پلیس و مسئولان محلی اعلام کردند ده‌ها مدرسه در ایرلند شمالی و اسکاتلند روز دوشنبه پیام‌هایی درباره تهدید بمب‌گذاری دریافت کردند. در پی این تهدیدها، روند تخلیه برخی مدارس نیز گزارش شده است. هرچند مقام‌ها اعلام کرده‌اند که به نظر می‌رسد این تهدید‌ها جعلی باشند.

به گزارش ایرنا، «پل گیون» وزیر آموزش ایرلند شمالی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اعلام کرد که صبح روز دوشنبه ۱۶۰ مدرسه تهدید شده‌اند.

وی افزود: «در حال حاضر، توصیه ما به مدارس این است که این تهدید را معتبر تلقی نکنند، اما این اتفاق آشکارا موجب نگرانی و وحشت گسترده‌ای شده است.»

گیون گفت که فرستندگان پیام ادعا کرده‌اند که مواد یا تجهیزات انفجاری معتبری در داخل مدارس قرار داده شده است.

پلیس ایرلند شمالی نیز اعلام کرد گزارشی درباره ارسال یک ایمیل تهدیدآمیز به تعدادی از مدارس این منطقه دریافت کرده است.

پلیس در بیانیه‌ای گفت: «در پی دریافت این ایمیل، ماموران در حال انجام تحقیقات فوری هستند و با مدارس موردنظر در تماس‌اند.»

رسانه‌های محلی و وزیر آموزش ایرلند شمالی گزارش دادند که در پی این تهدیدها، برخی مدارس تعطیل شده‌اند.