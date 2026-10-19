غزه، عدد و آمار و تصوير گذرا نيست

پپ گوارديولا در ادامه حمايت‌هاي همه‌جانبه خود از مردم فلسطين و محكوميت جنايات رژيم صهيونيستي در نسل‌كشي مردم غزه باز هم به ميدان آمد و حرف‌هايي زد كه تنها از زبان يك انسان آزاده و با منش پهلواني بيرون مي‌آيد.

پپ گوارديولا، سرمربي پيشين منچسترسيتي با انتشار پيامي انساني و تأثيرگذار با مردم فلسطين ابراز همبستگي كرد و با اشاره به رنج كودكان در نوار غزه بر ضرورت ادامه حمايت‌ها و دفاع از حقوق فلسطينيان براي دستيابي به عدالت و صلح تأكيد كرد. اين پيام گوارديولا در رسانه‌هاي ورزشي منتشر شد و در چارچوب درخواست‌ها براي ادامه توجه به وضعيت انساني فلسطين و ناديده نگرفتن رنج غيرنظاميان، به‌ويژه كودكاني قرار گرفت كه در نتيجه جنگ با شرايطي بسيار دشواری روبه‌رو هستند.

سرمربي اسپانيايي تأكيد كرد كه قربانيان جنگ صرفاً اعداد و آمار نيستند، بلكه انسان‌هايي با نام، خانواده، رؤياها و خاطرات هستند. او همچنين به بهاي سنگيني اشاره كرد كه كودكان فلسطيني در اين درگيري مي‌پردازند. كودكاني كه براي يافتن اعضاي خانواده خود در ميان آوار جست‌وجو مي‌كنند، از گرسنگي رنج مي‌برند و امنيت خود را از دست داده‌اند. در اين پيام، بر ضرورت پايبندي به اصول انساني و جلوگيري از تبديل شدن رنج مردم فلسطين به تصاويري گذرا تأكيد شده است. همچنين يادآوري شده كه كودكان بايد در شرايطي رشد كنند كه امكان زندگي و پيشرفت داشته باشند، نه اينكه ناچار شوند از همان دوران كودكي راه‌هاي زنده ماندن در برابر خطر را بياموزند.

گوارديولا تأكيد كرد كه همبستگي با فلسطين نبايد متوقف شود و مسئوليت انساني ايجاب مي‌كند صحبت درباره رنج مردم فلسطين و دفاع از حق آنان براي دستيابي به عدالت و صلح ادامه پيدا كند. پپ همچنين بر اين نكته تأكيد داشت كه سكوت در برابر رنج انسان‌ها راه‌حل نيست و از مردم خواست توجه خود را به مسئله فلسطين معطوف و از ابتكارهاي بشردوستانه براي كمك به آسيب‌ديدگان حمايت كنند.

در اين پيام همچنين به نقش آژانس امداد و كاريابي سازمان ملل متحد براي آوارگان فلسطيني (آنروا) و اهميت تداوم حمايت از تلاش‌هاي بشردوستانه براي كمك به آوارگان و تأمين نيازهاي اوليه آنان تأكيد شده است.