جوان آنلاین: به نقل از رویترز، رأی‌گیری پارلمان مصر بر سر حمایت نظامی از عربستان در جنگ یمن، برای دومین بار به تعویق افتاد و به زمان دیگری موکول شده است.

به گزارش ایرنا، دیروز پارلمان مصر رأی‌گیری در این خصوص را برگزار کرده بود، اما جلسه را به امروز دوشنبه موکول کرد. حالا، امروز این جلسه در پارلمان مصر برگزار شد، اما بنا به دلایلی که هنوز مشخص نیست، به تاریخ ۲۶ اکتبر (۴ آبان) موکول شد.

پارلمان مصر قرار بود دیروز در نشستی اضطراری، تصمیم عبدالفتاح السیسی رئیس‌جمهور این کشور برای اعزام نیرو‌های نظامی به عربستان سعودی را در قالب «مأموریتی دفاعی» بررسی کند.

این در حالی است دیروز شورای دفاع ملی مصر با اعزام نیرو‌های نظامی این کشور به عربستان سعودی موافقت کرده و مأموریت آنها را حمایت از ریاض در جنگ علیه یمن تعیین کرده است.

بر اساس ماده ۱۵۲ قانون اساسی مصر، اعزام نیرو‌های مسلح به مأموریت رزمی در خارج از مرز‌های این کشور، مستلزم نظرخواهی از شورای دفاع ملی و کسب موافقت دو سوم نمایندگان مجلس است. آیین‌نامه مجلس نیز برگزاری رأی‌گیری در جلسه‌ای محرمانه و فوق‌العاده را پیش‌بینی کرده است.

از طرفی یحیی علی الراعی رئیس مجلس نمایندگان یمن در صنعا در نامه‌ای به همتای مصری خود نسبت به هرگونه مشارکت قاهره در اقدامات نظامی در یمن هشدار داد و گفت چنین اقدامی می‌تواند امنیت ملی و ثبات داخلی مصر را بشدت تهدید کند.