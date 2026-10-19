با ۶ موشک بالستیک تجمع مزدوران را هدف قرار دادیم

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ما تجمعات دشمن سعودی را در مرکز نظامی العلم که توسط افسران سعودی در مناطق شرقی اداره می‌شود، هدف قرار دادیم.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ما تجمعات دشمن سعودی را در مرکز نظامی العلم که توسط افسران سعودی در مناطق شرقی اداره می‌شود، هدف قرار دادیم.

وی افزود: در جریان این حمله ده‌ها نفر از نیرو‌های دشمن سعودی کشته و زخمی شدند که در میان آنها افسران سعودی به چشم می‌خورند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: ما بار دیگر به فریب خوردگان نسبت به پاسخ مثبت به درخواست‌های جذب عربستان با پول‌های کثیف برای کشاندن آنها به تله مرگ هشدار می‌دهیم در حالی که عربستان به جای نظامیان خود، جان یمنی‌ها را سبک شمرده و به زندگی آنها اهمیتی نمی‌دهد.

نیرو‌های مسلح یمن: ما ۶ تجمع مزدوران سعودی را با ۶ موشک بالستیک در منطقه السقیا و راس العاره هدف قرار دادیم. این عملیات بسیار دقیق بود و ده‌ها کشته و زخمی برجای گذاشت و بر اثر آنها ادوات مزدوران منهدم شد.