نخست‌وزیر روسیه در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی با تهران را از اولویت‌های مسکو اعلام کرد.

جوان آنلاین: از راشاتودی، میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه در دیدار با محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهوری ایران در حاشیه نشست نخست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای گفت: مسکو گسترش همکاری تجاری و اقتصادی با تهران را در اولویت قرار می‌دهد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: روسیه پس از آنکه ایران مورد تجاوز نظامی قرار گرفت، کمک‌های بشردوستانه گسترده‌ای به تهران ارائه داد.

این مقام روس از عارف خواست سلام ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه را به مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران ابلاغ کند.

نخست‌وزیر روسیه با اشاره به روند توسعه کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب گفت: این مسیر در حال توسعه فعال است و به شکل‌گیری زنجیره‌های جدید تولید و لجستیک در سراسر اوراسیا کمک خواهد کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز دوشنبه به‌منظور شرکت در نشست نخست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای وارد پایتخت تاجیکستان شد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در جریان این سفر دو روزه، ضمن شرکت در نشست نخست‌وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای، با نخست‌وزیران برخی کشور‌های شرکت‌کننده نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، گسترش همکاری‌ها در حوزه فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای از مهم‌ترین محور‌های مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران در این نشست است.