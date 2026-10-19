کد خبر: 1385713
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تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

پسکوف: ناآرامی‌های اروپا نشانه‌ای از یک بحران بزرگ است

3 سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) با بیان اینکه ناآرامی‌ها در اروپا به آستانه هرج‌ومرج رسیده، این تحولات را نشانه‌ای از یک بحران بزرگ دانست.

جوان آنلاین: از ریانووستی، دیمیتری پسکوف با اشاره به تحولات اوکراین تأکید کرد که دستیابی به توافق نهایی، بدون مشارکت نماینده‌ای از کی‌یف که مایل به پذیرش مسئولیت باشد، غیرممکن است.

به گزارش ایرنا، وی همچنین با اشاره به ناآرامی‌های اروپا گفت: ناآرامی‌ها در اروپا به آستانه هرج و مرج رسیده و نشانه‌ای آشکار از یک بحران بزرگ است؛ این ناآرامی‌ها مساله داخلی اروپاست.

سخنگوی کرملین درباره احتمال دیدار سران روسیه، آمریکا و چین در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اَپک) گفت: پیشنهاد یا توافقی در مورد دیدار سران روسیه، آمریکا و چین در اجلاس اپک یا دستور کار آن توسط هیچ طرفی مطرح نشده و یا مورد بررسی قرار نگرفته است.

موجی از اعتراضات در روز‌های اخیر کشور‌های مختلف اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، پرتغال و آلبانی را دربرگرفته است. معترضان در فرانسه با انتقاد از افزایش هزینه‌های زندگی، افت کیفیت خدمات عمومی و مشکلات نظام آموزشی به خیابان‌ها آمده‌اند و در برخی شهر‌ها اعتراض‌ها به درگیری با پلیس، غارت فروشگاه‌ها و تخریب ساختمان‌ها منجر شده است.

در اسپانیا، بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها از محور‌های اصلی اعتراض‌ها بوده و در پرتغال نیز جوانان در اعتراض به هزینه‌های بالای مسکن و دشواری تأمین زندگی تجمع کرده‌اند. در آلبانی، دانشجویان علاوه بر اعتراض به وضعیت دانشگاه‌ها، هزینه‌های تحصیل و کمبود فرصت‌های شغلی، خواستار کناره‌گیری ادی راما، نخست‌وزیر این کشور، شده‌اند. این اعتراض‌ها در حالی ادامه دارد که نارضایتی‌های معیشتی، مشکلات مسکن و انتقاد از خدمات عمومی به محور مشترک بخشی از اعتراض‌های اخیر در اروپا تبدیل شده است.

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، روسیه ، اروپا
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