برنت صعودی شد

قیمت نفت برنت در نخستین ساعات معاملات امروز از ۱۰۵ دلار گذشت. تعطیلی فرودگاه ریاض و تنش در تنگه هرمز، نفت را گران کرد.

جوان آنلاین:بازار جهانی نفت هفته معاملاتی جدید را در حالی آغاز کرد که قیمت نفت خام برنت در همان ساعات نخست معاملات امروز (دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶) از مرز ۱۰۵ دلار در هر بشکه عبور کرد.

بر اساس داده‌های معاملاتی، قیمت نفت برنت در ساعت ۶:۰۴ بامداد به وقت ویتنام با ۷۶ سنت افزایش معادل ۰٫۷۳ درصد به ۱۰۵٫۴۸ دلار در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۵۹ سنت افزایش معادل ۰٫۶۴ درصد به ۹۲٫۴۴ دلار در هر بشکه رسید.

این افزایش در حالی رخ می‌دهد که آخرین معاملات هفته گذشته (جمعه ۹ اکتبر) با قیمت ۱۰۴٫۷۲ دلار برای برنت و ۹۱٫۸۵ دلار برای WTI به پایان رسیده بود. بازار در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل بود و امروز نخستین روز معاملاتی هفته محسوب می‌شود.

عوامل متعددی این افزایش را تقویت کرده‌اند. تشدید حملات یمن به زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی، از جمله فرودگاه بین‌المللی ریاض که به تعطیلی آن و لغو گسترده پروازها منجر شد، نگرانی‌ها درباره امنیت عرضه انرژی از منطقه را به شدت افزایش داده است.

همزمان، حملات به دو نفتکش در نزدیکی عمان و تنگه هرمز در آخر هفته، خطر اختلال در مسیر حیاتی انتقال نفت را برجسته کرده است. کارشناسان هشدار داده‌اند که تداوم این حملات می‌تواند روند احیای صادرات نفت خاورمیانه را که در ماه سپتامبر آغاز شده بود، متوقف کند.

در کنار تنش‌های منطقه، طوفان ایزایاس در خلیج مکزیک نیز عرضه نفت را تحت فشار قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها، حدود ۱٫۳ میلیون بشکه در روز از تولید نفت این منطقه در پی تعطیلی سکوهای فراساحلی مختل شده است.

با این حال، اخبار مربوط به توافق آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین و احتمال افزایش عرضه دیزل روسیه به بازارهای جهانی، تا حدی از شدت رشد قیمت‌ها کاسته است.

با این شرایط، قیمت نفت برنت همچنان بالای ۱۰۴ دلار در هر بشکه در نوسان است و فعالان بازار با دقت تحولات امنیتی منطقه و تأثیر آن بر جریان عرضه نفت را دنبال می‌کنند.