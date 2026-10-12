باتوجه به اختلال سامانه دولت من و نبود امکان ثبت خوداظهاری برای افزایش رقم کالابرگ برای شماری از متقاضیان، مقرر شد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی مبلغ کالابرگ در مهر ماه برای ۴۰ میلیون نفری که شناسایی شده‌اند، بدون ثبت‌نام در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند واریز شود و فرایند ثبت‌نام برای ماه آینده انجام شود؛ لذا از ماه آینده افرادی که ثبت‌نام می‌کنند و تایید می‌شوند مبلغ افزایش یافته را دریافت خواهند کرد.

جوان آنلاین: در پی اعلام امکان ثبت درخواست برای افزایش اعتبار کالابرگ از طریق سامانه دولت من، شماری از متقاضیان از اختلال در این سامانه و دشواری دسترسی به بخش مربوط به ثبت درخواست خبر داده‌اند؛ مشکلی که حتی مراجعه برخی افراد به کافی‌نت‌ها را نیز بی‌نتیجه گذاشته است.

به گزارش ایسنا، در این میان باتوجه به اینکه ۴۰ میلیون نفر از مشمولان این طرح که تا ساعت ۲۴ سه‌شنبه (۲۱ مهرماه) مهلت ثبت‌نام و خود اظهاری برایشان تعیین شده، عدم دسترسی به سامانه برایشان نگرانی ایجاد کرده است.

بر اساس پیگیری از مسئولان مربوطه، برای حل ابهامات طرح و برطرف شدن مشکل سامانه مقرر شده است ۴۰ میلیون نفر از شهروندان که پیامک دریافت کرده و مشمول این طرح هستند بدون ثبت‌نام، در مهر ماه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برایشان واریز شود.

بر این اساس، قرار است پس از رفع ابهامات و حل مشکل سامانه، فرایند ثبت‌نام و خود اظهاری برای ۴۰ میلیون نفر مشمول طرح انجام شود و پس از تایید نهایی دستگاه مربوطه، مبلغ افزایش کالابرگ از آبان ماه برای این افراد واریز شود؛ یعنی ماه آینده افرادی که ثبت‌نام انجام داده و تایید شده باشند مشمول افزایش رقم کالابرگ خواهند شد.