کد خبر: 1384091
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تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
اقتصاد » اخبار کلی

پیامک سرشماری از ۲۵ مهر ماه به مردم ارسال خواهد شد

سرشماری سرشماری ۱۴۰۵ به روش ثبتی مبنا و به صورت ترکیبی با استفاده از داده‌های دستگاه‌ها و مراجعه حضوری انجام می‌شود.

جوان آنلاین: غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، از اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور به‌عنوان نخستین سرشماری ثبتی‌مبنا خبر داد و اعلام کرد: این دوره، آخرین سرشماری با فاصله زمانی ۱۰ ساله است و از این پس، سرشماری‌ها در فواصل کوتاه‌تر و با تکیه بر داده‌های ثبتی و سامانه‌های اطلاعاتی کشور اجرا خواهند شد.

گودرزی با تشریح جزئیات اجرای سرشماری جدید نفوس و مسکن اظهار کرد: در این دوره، با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌ها و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، پایگاه‌های آماری اولیه تشکیل شده است و برخلاف سرشماری‌های گذشته، قرار نیست به تمام افراد جامعه مراجعه شود یا برای همه پیامک ارسال شود.

وی افزود: جامعه هدف این سرشماری شامل افرادی است که اطلاعات مکانی یا هویتی آن‌ها در سامانه‌های موجود ثبت نشده، اطلاعات ثبت‌شده آن‌ها با یکدیگر مغایرت دارد یا برای راستی‌آزمایی اطلاعات انتخاب شده‌اند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به مراحل اجرای سرشماری گفت: فرایند اجرایی این طرح در دو مرحله غیرحضوری و میدانی انجام می‌شود. مرحله غیرحضوری از ۲۵ مهرماه با ارسال پیامک به افراد مشمول آغاز می‌شود و این افراد باید با مراجعه به صفحه سرشماری در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند «دولت من»، اطلاعات موردنیاز را تکمیل کنند.

به گفته گودرزی، عملیات میدانی سرشماری نیز از اول آبان به‌صورت نمادین آغاز شده و شروع رسمی آن دوم آبان خواهد بود. این مرحله بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه الگوی اجرای سرشماری جدید بر پایه ثبت و پیمایش است، تصریح کرد: در مناطقی که اطلاعات سامانه‌ای کافی وجود ندارد و همچنین برای راستی‌آزمایی داده‌ها، مراجعه میدانی، تمام‌شماری یا بررسی‌های حضوری در دستور کار قرار می‌گیرد. این اقدامات به‌ویژه در برخی مناطق محدود و روستاها انجام خواهد شد.

گودرزی همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی و تأمین امنیت اطلاعات مردم توضیح داد: پیامک‌های مربوط به سرشماری از سرشماره رسمی و مشخص ارسال می‌شوند و فاقد لینک مستقیم هستند؛ بنابراین، شهروندان برای تکمیل اطلاعات باید صرفاً از طریق سامانه رسمی «دولت من» اقدام کنند.

وی افزود: مأموران سرشماری نیز با لباس مشخص، کارت شناسایی رسمی و ابلاغ مربوطه به افراد مراجعه می‌کنند. این مأموران از میان نیروهای مردمی ثبت‌نام‌شده در سامانه مرکز آمار انتخاب شده‌اند و پس از طی دوره‌های آموزشی، در عملیات میدانی مشارکت خواهند کرد.

برچسب ها: سرشماری ، مرکز آمار ، امار
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