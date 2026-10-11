جوان آنلاین: صدای انفجار‌هایی در ریاض پایتخت عربستان سعودی شنیده شده است.

به گزارش تسنیم، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که صدای انفجار‌های مهیب در آسمان «ریاض»، پایتخت عربستان سعودی، شنیده شده است.

هنوز از جزئیات بیشتر این خبر گزارشی منتشر نشده است.

پیش از این رسانه‌های یمنی از حمله هوایی جدید رژیم سعودی به فرودگاه بین المللی صنعا خبر داده بودند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز به شرکت‌های هواپیمایی در استفاده از حریم هوایی عربستان هشدار داد. یحیی سریع اعلام کرد که به تثبیت معادله‌های اعلام‌شده خود «فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» تا تحقق اهداف خود مصمم هستند.