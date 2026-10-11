کد خبر: 1383962
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۸
بين‌الملل » اخبار كلی

مدودف: پیروزی روسیه با توان نظامی‌اش محقق می‌شود نه اظهارات ترامپ

3 معاون شورای امنیت روسیه گفت که این نظامیان و موشک‌های بالستیک روسیه هستند که پیروزی مسکو در عملیات ویژه نظامی را رقم می‌زنند رئیس‌جمهور آمریکا در انتقاد از زلنسکی.

جوان آنلاین: به نقل از تاس، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه اعلام کرد که پیروزی مسکو در جنگ اوکراین نه با اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بلکه با اقدامات نظامیان روس و حملات موشکی و پهپادی محقق می‌شود.

به گزارش مهر، مدودف روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «مکس» نوشت ترامپ موضع خود را تغییر نمی‌دهد و کسانی که از انتقاد‌های او علیه ولودیمیر زلنسکی هیجان‌زده شده‌اند، باید آرامش خود را حفظ کنند. او تأکید کرد که موشک‌های بالستیک روسیه و پهپاد‌های این کشور، مسکو را به پیروزی نزدیک می‌کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ زلنسکی را به بی‌میلی برای دستیابی به توافق صلح با روسیه متهم کرد و گفت رئیس‌جمهور اوکراین بهتر بود دو سال پیش توافقی را می‌پذیرفت؛ زیرا در آن زمان می‌توانست در موقعیت بسیار بهتری قرار گیرد.

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