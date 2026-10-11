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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۵
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سخنگوی شهرداری تهران: ۱۶ هزار مادر تهرانی هدیه چشم روشنی دریافت کردند

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران جزییات طرح تورم صفر و هدیه چشم روشنی را تشریح کرد.

جوان آنلاین: عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، از اجرای طرح «تورم صفر» با عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند خبر داد و گفت: این طرح از طریق نرم‌افزار شهرزاد هم در حال اجراست و تعداد فروشگاه‌های مشارکت‌کننده نیز افزایش خواهد یافت.

به گزارش مهر، محمدخانی با حضور در شبکه خبر اظهار کرد: همان‌طور که شهردار تهران اعلام کرده است، امیدواریم در آبان‌ماه تعداد اقلام مشمول طرح تورم صفر از ۱۲ به ۱۵ قلم افزایش یابد.

وی همچنین درباره طرح «چشم‌روشنی» گفت: از مجموع ۳۳ هزار مادر تهرانی مشمول این طرح، تاکنون ۱۶ هزار نفر هدیه خود را از طریق نرم‌افزار شهرزاد دریافت کرده‌اند.

سخنگوی شهرداری تهران با تشریح جزئیات این هدیه افزود: مبلغ چهار میلیون تومان برای هر مادر در نظر گرفته شده که شامل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا از فروشگاه‌های شهروند، یک میلیون تومان برای خدمات درمانی و ۵۰۰ هزار تومان برای حوزه فرهنگی است.

برچسب ها: عبدالمطهر محمدخانی ، شهرداری تهران ، مادران
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