درگیری افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی «پکتیا»

جوان آنلاین: منابع محلی در ولایت پکتیا خبر دادند نیروهای مرزی هیئت حاکمه افغانستان و مرزبانان پاکستانی عصر گذشته در مناطق مرزی شهرستان دندپتان این ولایت درگیر شدند.

به گفته این منابع، درگیری حدود ساعت ۱۶:۳۰ آغاز شد و دو طرف در جریان آن از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کردند.

عبدالحق فدا»، سخنگوی «سپاه ۲۰۳ منصوری» نیز با تأیید این درگیری، مدعی شد نیروهای پاکستانی ابتدا تیراندازی را آغاز کردند و نیروهای افغان در پاسخ، اقدام به تیراندازی متقابل کردند.

وی افزود درگیری پایان یافته و به نیروهای افغان تلفاتی وارد نشده است.

تاکنون اطلاعات مستقلی درباره تلفات احتمالی طرف پاکستانی یا جزئیات بیشتر این درگیری منتشر نشده است.

درگیری‌های پراکنده میان افغانستان و پاکستان در مناطق مرزی دو کشور طی ماه‌های گذشته ادامه داشته است.

پاکستان همچنین در این مدت حملات هوایی متعددی به افغانستان انجام داده و طرف افغان نیز در برخی موارد از حملات پهپادی به سمت پاکستان خبر داده است.