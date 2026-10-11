رئیس‌جمهور گفت: ساختار فعلی سلامت کشورمان عادلانه و منصفانه نیست و این وضعیت با اعتقادات و باورهای ما فاصله بسیاری دارد.

جوان آنلاین: نشست مسعود پزشکیان با نخبگان و مشاهیر استان تهران، با حضور جمعی از نام‌آوران و پیشکسوتان رشته‌های مختلف علمی، فرهنگی و ورزشی، برگزیدگان المپیادهای علمی و نفرات برتر کنکور از استان تهران برگزار شد.

به گزارش مهر، در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد، امام جمعه تهران و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، و احمد مسجدجامعی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز حضور داشتند.

رئیس‌جمهور در این نشست، در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی یکی از حاضران درباره لزوم حمایت ویژه از پیشکسوتان ورزشی و توجه به معیشت آنان، به استاندار و شهردار تهران مأموریت داد رسیدگی به مشکلات پیشکسوتان را در دستور کار و اولویت خود قرار دهند.

پزشکیان اظهار داشت: دولت در جلسات خود بارها و بارها درباره حل مشکلات پیشکسوتان رشته‌های مختلف بحث و گفت‌وگو کرده است. بر این باور هستیم که باید به وضعیت پیشکسوتان به‌صورت جدی رسیدگی کنیم؛ چراکه اگر قدر و منزلت پیشکسوتان را ندانیم، قطعاً قدر این جوانان نام‌آور را نیز نخواهیم دانست و موجب دلسردی این عزیزان خواهیم شد.

پزشکیان همچنین در پاسخ به دغدغه مطرح‌شده از سوی یکی از مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن درباره «لزوم توجه به اشتغال و آینده شغلی قهرمانان ملی و تأمین امنیت خاطر آنان نسبت به آینده»، بر ضرورت طراحی مدلی پویا برای اشتغال قهرمانان ملی تأکید کرد و گفت: وظیفه ماست که تلاش این مدال‌آوران را که در عرصه جهانی پرچم کشورمان را به اهتزاز درآورده‌اند، بی‌پاسخ نگذاریم و شرایطی فراهم کنیم که امنیت خاطر این عزیزان تأمین شود.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه بیشترین زمان خود را به پی‌ریزی روش‌های درست آموزشی در آموزش‌وپرورش و دانشگاه اختصاص داده و تاکنون بیش از ۸۰ جلسه نیز با حضور وی در این زمینه برگزار شده است، افزود: ما در تمامی حوزه‌ها به دنبال برقراری عدالت هستیم و تلاش می‌کنیم دانش‌آموزی که در دورترین نقطه کشور زندگی می‌کند، از امکاناتی یکسان و مشابه امکانات پایتخت و مراکز استان‌ها بهره‌مند شود؛ اما تغییر ساختار در حوزه آموزش‌وپرورش به این سادگی نیست و زمان‌بر است.

پزشکیان با اشاره به طرح دولت برای اختصاص پزشک خانواده به هر ایرانی، تصریح کرد: در ایران نباید هیچ انسانی، اعم از زن و مرد، فقیر و غنی و با هر گرایش فکری، وجود داشته باشد که مسئول سلامت نداشته باشد. ساختار فعلی سلامت کشورمان عادلانه و منصفانه نیست و این وضعیت با اعتقادات و باورهای ما فاصله بسیاری دارد.

رئیس‌جمهور همچنین به مشکلات گوناگونی که دولت از نخستین روز فعالیت خود با آن‌ها مواجه بوده است، اشاره و تاکید کرد: دشمن تصور می‌کرد که اگر ما را مورد هجوم قرار دهد، کشورمان از هم خواهد پاشید؛ اما نه‌تنها چنین نشد، بلکه امروز همه ما با قدرت ایستاده‌ایم و با قدرت نیز ادامه خواهیم داد.

پزشکیان خودتحریمی و حذف گزینشی را از دلایل مهم شکست دانست و خاطرنشان کرد: اگر خودمان خود را تحریم نکنیم و اقدام به حذف گزینشی نکنیم، دشمن نمی‌تواند ما را حذف کند و یا به زانو درآورد. باید تلاش کنیم بستر مناسبی برای ظهور و بروز استعدادها و توانایی‌های همه جوانان مملکت فراهم کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه، پشتکار و پیگیری اهداف بلند را لازمه دستیابی به موفقیت دانست و تصریح کرد: نخبه‌بودن کافی نیست؛ باید همت بلند داشته باشید و از سختی‌ها نهراسید، چراکه رسیدن به قله‌های موفقیت بدون تلاش و پشتکار ممکن نیست. امیدوار باشید، مصمم بمانید و بدانید که در این صورت به اهداف خود دست پیدا خواهید کرد.

پزشکیان بر اعطای اختیارات لازم به استاندار و شهردار تهران برای رسیدگی به مشکلات و دغدغه‌های نخبگان و فرهیختگان استان تأکید کرد و گفت: نسبت به مردم و کشورم تعصب دارم و تا پای جان برای مردم کشورم ایستاده‌ام. نسبت به رشد و توسعه کشورم تعصب دارم و به‌هیچ‌وجه نمی‌توانم بپذیرم که کشورم از همسایگان و حتی سایر کشورهای جهان عقب‌تر باشد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم اتحاد و همدلی برای عبور از مشکلات فعلی، افزود: اگر دست به دست هم دهیم، هیچ قدرتی نمی‌تواند ما را زمین‌گیر کند. دشمن تصور می‌کرد که با شهادت رهبر، فرماندهان، دانشمندان و سایر بزرگان کشورمان می‌تواند ما را به زانو درآورد؛ اما اگر براساس برادری و مهربانی عمل کنیم و از رویکردهای حذفی فاصله بگیریم، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند.

پزشکیان در ادامه، با اشاره به سخنان برخی از حاضران که تهران را الگویی برای تمام شهرهای ایران برشمردند، بیان کرد: باور دارم که هر شهری می‌تواند الگو باشد. تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و هر شهر و روستایی می‌تواند بهترینِ خود باشد و الگویی برای سایر مناطق شود. هر کس بخواهد و اراده کند، می‌تواند به قله برسد. این وظیفه ماست که شرایطی فراهم کنیم تا همگان امکان دستیابی به بهترین جایگاه را داشته باشند.

رئیس‌جمهور با اشاره به مشکلات آب، خاک و سایر معضلات زیست‌محیطی تهران، از بارگذاری بیش از ظرفیت این شهر و استان انتقاد کرد و گفت: اگر روند فعلی را ادامه دهیم، مشکلات تهران روزبه‌روز بیشتر و حل آن‌ها دور از دسترس‌تر می‌شود. وظیفه ماست که درست تصمیم بگیریم و درست عمل کنیم؛ در غیر این صورت، به آیندگان مدیون خواهیم بود.

پزشکیان خطاب به نخبگان و مشاهیر حاضر در نشست گفت: شما افتخارات این مرز و بوم هستید و وظیفه ماست که شرایط مناسب برای پیشرفت و موفقیت بیش از پیش شما را فراهم آوریم.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم همیاری و مشارکت بیشتر مردم برای عبور از ناترازی انرژی که امسال بیش از پیش کشور را درگیر کرده است، تأکید کرد و افزود: به امید خدا و با همدلی و همکاری مردم عزیز کشورمان از این شرایط سخت عبور خواهیم کرد. مصمم هستیم که چرخ تولید از کار نیفتد؛ ازاین‌رو، اگر لازم باشد، بخش‌هایی از دولت را خاموش خواهیم کرد. ان‌شاءالله مردم عزیز نیز کمک خواهند کرد که این مشکلات را پشت سربگذاریم.

پزشکیان همچنین به ساخت ۳۵ هزار کلاس درس با مشارکت مردم اشاره کرد و تأکید کرد: هم‌اکنون نیز در حال تجهیز این کلاس‌های درس هستیم تا به روش‌ها و ابزارهای نوین آموزشی مجهز شوند. به دنبال این هستیم که از هوش مصنوعی برای آموزش دانش‌آموزان بهره بگیریم و کاری کنیم که معلم نقش یک «راهنما» را ایفا کند. در کنار آموزش علم، باید مهارت و باور خدمت به کشور و مردم را نیز در دانش‌آموزان پرورش دهیم.

رئیس‌جمهور در پایان، با تأکید بر اینکه «قدرت را در خدمت به مردم می‌دانیم، نه در زورگویی»، از نام‌آوران و نخبگان تهران خواست که با قدرت بمانند و کشورشان را بسازند و تصریح کرد: همچنان که در سکوهای جهانی برای مردم کشورمان افتخارآفرینی کردید، امیدوارم در تمام عرصه‌های ورزشی، فرهنگی و علمی بدرخشید و موجب اعتلا و سربلندی ایران عزیز باشید. امیدواریم خداوند نیز کمک کند تا همه ما خدمتگزار این مردم شریف باشیم و شرمنده آنان نشویم. این مهم با کمک تمام نخبگان و دلسوزان این مرز و بوم محقق خواهد شد، ان‌شاءالله.

در ابتدای این نشست، نخبگان و نام‌آوران استان تهران مسائل و دغدغه‌های مختلف خود را مطرح کردند. مهم‌ترین این دغدغه‌ها عبارت بودند از: لزوم توجه بیشتر به زیرساخت‌های ورزشی استان؛ اشتغال و آینده شغلی قهرمانان ملی؛ توجه به جنبه‌های مختلف هنر و پرهیز از نگاه سوگیرانه به چند رشته خاص؛ حمایت بیشتر از صندوق پیشکسوتان ورزشی؛ ایجاد بسترهای مناسب برای آموزش غیرحضوری دانش‌آموزان؛ لزوم آموزش عمومی موسیقی در مدارس؛ توجه به توسعه فضاهای ورزشی مدارس و تسهیل استفاده عمومی از مراکز دولتی، به‌ویژه برای اقشار کمتر برخوردار؛ ایجاد کارگروه تخصصی برای رسیدگی به تهدیدها و فرصت‌های تهران؛ و توجه ویژه به برگزاری رویدادهای فرهنگی، به‌ویژه در حوزه موسیقی، در استان تهران.