کد خبر: 1383877
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تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

سازمان هواپیمایی عربستان: ۱۲ نفر در حمله به فرودگاه ملک خالد در ریاض کشته شدند

سازمان هواپیمایی عربستان سازمان هواپیمایی عربستان سعودی از کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن ۳۰۹ نفر دیگر در نتیجه حمله‌ای که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد، خبر داد.

جوان آنلاین: مدیریت کل سازمان هواپیمایی عربستان در بیانیه ای اعلام کرد که در نتیجه حمله‌ای که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را در بعد از ظهر شنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۱۸ مهر ۱۴۰۵) هدف قرار داد، ۱۲ نفر کشته و ۳۰۹ نفر دیگر که حال برخی از آنها وخیم است، زخمی شدند.

به گزارش ایرنا، سازمان هواپیمایی عربستان افزود که در میان کشته‌شدگان، چهار شهروند سعودی و هشت نفر از ملیت‌های مختلف وجود دارند که ۲ نفر از آنها بنگلادشی، یک نفر آمریکایی، یک نفر مصری، یک نفر اردنی، یک نفر سوری ، یک نفر فلسطینی و یک نفر سودانی می باشند.

این بیانیه افزود که این حمله همچنین منجر به زخمی شدن ۳۰۹ نفر شده است که در چندین بیمارستان تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار دارند.

در این بیانیه اشاره شده است که برخی از مجروحان در وضعیت وخیمی قرار دارند.

سازمان هواپیمایی عربستان تایید کرد که این حمله خسارات مادی به همراه داشته که میزان آن در حال ارزیابی است.

سازمان هواپیمایی عربستان پیش از این در بیانیه ای اعلام کرده بود که فرودگاه بین المللی ملک خالد بعد از ظهر شنبه مورد حمله قرار گرفته و با هماهنگی مراجع ذیصلاح، فعالیت های عملیاتی این فرودگاه تا زمان تکمیل ارزیابی خسارات و تایید ایمنی تاسیسات، بصورت موقت متوقف شده است.

بر اساس گزارش رسانه های عربی،‌ حمله عصر شنبه نیروهای مسلح یمن به فرودگاه بین المللی ملک خالد ریاض پس از آن انجام شد که بعد از ظهر همان روز جنگنده‌های سعودی، در چهار نوبت، فرودگاه بین‌المللی صنعا، پایتخت یمن را هدف قرار دادند.

فرودگاه بین‌المللی صنعا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی یمن، در طول سال‌های جنگ این کشور بارها هدف حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است.

حملات به این فرودگاه، فعالیت‌های هوانوردی غیرنظامی و امکان انتقال مسافران و کمک‌های بشردوستانه را تحت تأثیر قرار داده است.

برچسب ها: عربستان سعودی ، ارتش یمن ، جنگ یمن
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