وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک در خارکیف خبر داد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور دو شهرک لوکاشوفو و لوبانوفکا را در استان خارکیف به تصرف خود درآورده‌اند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد یگان‌های گروه نیروهای «شمال» این کشور در استان خارکیف، ضمن گسترش منطقه تحت کنترل خود، دو شهرک لوکاشوفو و لوبانوفکا را تصرف کرده‌اند.

این وزارتخانه افزود درگیری‌ها برای تصرف شهرک‌های نیکولایفکا، وارواروفکا، رزنیکوفو، نیوودوفکا و چرنو در استان خارکیف ادامه دارد.

بر اساس بیانیه وزارت دفاع روسیه، نیروهای اوکراینی در منطقه محاصره‌شده طی یک روز تا ۴۵ نظامی را از دست داده‌اند و سه سامانه رباتیک زمینی آن‌ها نیز منهدم شده است. مسکو همچنین اعلام کرد مجموع تلفات نیروهای اوکراینی در منطقه عملیاتی گروه نیروهای «شمال» به حدود ۲۷۰ نظامی رسیده و ۱۱ دستگاه خودرو نیز منهدم شده است.

وزارت دفاع روسیه در ادامه گزارش خود از درگیری‌ها در سایر محورهای جبهه خبر داد و اعلام کرد نیروهای این کشور در محورهای مختلف، مواضع راهبردی و خطوط پیشرفته‌تری را به تصرف درآورده‌اند. این وزارتخانه همچنین از انهدام دو موشک سامانه هیمارس و ۷۲۵ پهپاد اوکراینی خبر داد.