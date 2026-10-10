منبع یمنی: نیروهای تحت امر عربستان در الجوف زمین گیر شدند

جوان آنلاین: منبع نظامی یمنی به المنار گفت: ارتش یمن برای سومین روز متوالی نیروهای مورد حمایت عربستان را که تلاش می‌کردند به سمت پایگاه‌های ارتش در شرق استان الجوف پیشروی کنند مجبور به عقب‌نشینی کرد.

به گزارش ایسنا، وی گفت: ما تلاش آنها را ناکام گذاشتیم و در این عملیات ۶ خودروی نیروهای مورد حمایت عربستان به آتش کشیده شد و ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.

از سوی دیگر حمله موشکی سعودی روستاهای پرجمعیت در شهرستان مرزی رازح در صعده را هدف قرار داد.

پیشتر جنگنده‌های عربستان امروز نیروگاه شرکت نفت در منطقه باجل در استان الحدیده را هدف قرار دادند.

جنگنده‌های عربستان همچنین حملاتی را به منطقه عبس در استان حجه انجام دادند. به گفته منابع یمنی عربستان از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه در حمله به این منطقه استفاده کرد. در این حملات سه یمنی زخمی شدند.