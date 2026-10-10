در صورت حمله مجدد آمریکا؛ هیچ خط قرمزی برای ایران وجود نخواهد داشت

هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره ازسرگیری جنگ علیه ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، یک رسانه لبنانی به نقل از منابع خود از آمادگی کامل تهران برای مقابله با دور جدیدی از تشدید تنش‌ها خبر داده و اعلام کرده است که ایران ضمن باز نگه داشتن مسیر دیپلماسی، هماهنگی‌های خود با روسیه را نیز تقویت کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه الاخبار در گزارشی نوشت که در شرایط ابهام درباره سرانجام جنگ ایران و آمریکا، ارزیابی نهادهای امنیتی ایران که در فرایند تصمیم‌گیری نقش دارند، از افزایش احتمال وقوع جنگی گسترده‌تر حکایت دارد؛ موضوعی که تهران را به اعلام آمادگی کامل برای مواجهه با مرحله جدیدی از تشدید تنش‌ها سوق داده است.

به گزارش ایسنا، طبق این گزارش، با این حال، ایران همچنان مسیر دیپلماسی را باز نگه داشته و قرار است طی روزهای آینده، پاسخ رسمی خود به موضع آمریکا درباره پیشنهاد تهران موسوم به «طرح هفت‌روزه» را از طریق میانجی‌ها منتقل کند.

بر اساس اطلاعاتی که الاخبار از منابع امنیتی آگاه به دست آورده است، در محافل تصمیم‌گیری ایران تحولات کنونی را نوعی «تجمع و تقویت نظامی» برای آماده‌سازی دور جدیدی از تشدید تنش‌ها می‌داند و میان تحرکات میدانی و تحولات سیاسی، از جمله انتخابات کنست رژیم صهیونیستی و انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، ارتباط برقرار می‌کند. طرفداران این دیدگاه معتقدند تحولات جاری، زمینه‌سازی عملی برای درگیری‌های گسترده‌تر در دوره پیش یا پس از انتخابات است.

بر این اساس، دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با وجود پافشاری بر ادبیات تهدید و نمایش قدرت، در تصمیم‌گیری درباره جنگ احتیاط راهبردی به خرج می‌دهد و احتمالاً همچنان گزینه «فشار حداکثری و فرسایشی» از جمله محاصره دریایی و تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد.

با این حال، منابع الاخبار تاکید می‌کنند که دیدگاه غالب در نهادهای ایران، به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی، از احتمال بیشتر ازسرگیری جنگ در مقایسه با دستیابی به توافق حکایت دارد. این ارزیابی با توجه به آن صورت می‌گیرد که واشنگتن توافقی نسبتاً متوازن، مشابه «تفاهم اسلام‌آباد»، را نمی‌پذیرد و تهران نیز به‌طور قاطع با تسلیم شدن در برابر خواسته‌ها و شروط حداکثری آمریکا مخالفت می‌کند.

این منابع می‌افزایند که آمریکا و رژیم صهیونیستی احتمالاً تلاش خواهند کرد تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های بخش انرژی ایران را هدف قرار دهند و عملیات ترور هدفمند نیز انجام دهند. با این حال، بر اساس همین ارزیابی‌ها، آمریکا نگران است که جنگ جدید به درگیری فرسایشی و طولانی‌مدت تبدیل شود که نه اراده تهران را درهم بشکند و نه نتیجه پاسخ ایران به آن قابل پیش‌بینی باشد.

در همین چارچوب، منابع امنیتی تاکید می‌کنند که در صورت وقوع هرگونه تجاوز جدید آمریکا، طرح پاسخ ایران بر سه محور استوار خواهد بود: «گسترش محدوده جغرافیایی جنگ»، «طولانی‌تر کردن مدت آن» و «چند برابر کردن هزینه‌ها و پیامدهای آن در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی».

این منابع تصریح کرده‌اند که برای ایران هیچ خط قرمزی وجود نخواهد داشت.

تقویت هماهنگی تهران و مسکو

الاخبار در ادامه نوشت که در همین حال، روند هماهنگی میان تهران و مسکو سرعت گرفته است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، یک روز زودتر از موعد مقرر در حاشیه نشست سران کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در ترکمنستان با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه دیدار کرد.

اهمیت راهبردی این دیدار در آن است که روسیه آمادگی آشکاری برای ایفای نقشی فعال در روند پایان دادن به جنگ نشان داده و به گفته پوتین، آماده است «تمام اقدامات لازم» را در این مسیر انجام دهد.

پوتین همچنین آشکارا از موضع ایران دفاع کرد و گفت مسکو از «تلاش‌های واقعی» تهران برای پایان دادن به درگیری آگاه است؛ درگیری‌ که به گفته رئیس‌جمهور روسیه، بدون هیچ تقصیری از جانب ایران آغاز شد.

پزشکیان نیز بر تمایل تهران به پایان دادن به جنگ تاکید کرد و گفت: ما پیشنهادهایی ارائه کردیم و آمریکایی‌ها پیشنهادهای جدیدی مطرح کردند و ما نیز اصلاحاتی در آنها انجام دادیم. پس از نهایی شدن متن، قرار است از طریق میانجی‌ها بنشینیم، نکات را جمع‌بندی کنیم و به نتیجه برسیم.

در همین حال، بیانیه کرملین مبنی بر اینکه پزشکیان در دیدار با پوتین هیچ پیامی برای دونالد ترامپ منتقل نکرده است، قابل توجه بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد محور اصلی این دیدار، هماهنگی دوجانبه میان تهران و مسکو بوده است.

شایان ذکر است که نشست ایران و روسیه چند ساعت پس از انتشار پیامی از سوی ترامپ در شبکه اجتماعی ایکس برگزار شد.

مقام امنیتی ایران: برای پاسخ قاطع به هرگونه حمله کاملاً آماده‌ایم

در همین ارتباط، یک مقام ارشد امنیتی ایرانی به شبکه «آرتی» گفت که تهران برای ارائه پاسخی گسترده و قاطع به هرگونه حمله احتمالی علیه ایران، آمادگی کامل دارد.

این مقام ایرانی گفت: سابقه طولانی رفتارهای متناقض آمریکا و دروغ‌های مکرر آن، از یک سو و نفوذ بی‌سابقه رژیم صهیونیستی بر ساختار حاکم فعلی آمریکا، از سوی دیگر، ما را ملزم می‌کند که صرف‌نظر از اظهارات متناقض ترامپ درباره حمله به ایران و روایت‌هایی که رسانه‌های آمریکایی ترویج می‌کنند، برای پاسخ گسترده و قاطع به هرگونه حمله، هرچند محدود، در آمادگی کامل و صددرصدی باقی بمانیم.

وی افزود: ایران برنامه‌ریزی خود را بر اساس ضرورت آمادگی برای رویارویی طولانی‌مدت با دشمن انجام داده و راهبردها و تاکتیک‌های دفاعی و تهاجمی خود را نیز بر همین مبنا تنظیم کرده است.

این مقام ایرانی ادامه داد: این بار، علاوه بر رونمایی از تجهیزات نظامی جدید و غافلگیرکننده، ایران هیچ دلیلی برای اعمال هیچ سطحی از خویشتن‌داری یا محدود نگه داشتن میدان نبرد از نظر جغرافیایی یا موضوعی نخواهد داشت.