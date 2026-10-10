حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان ممنوع شد؛ اعتراض گسترده مردم

جوان آنلاین: روزنامه خبر ۷ ترکیه گزارش داد که دولت جمهوری آذربایجان با تصویب مقررات جدید پوشش معلمان، شرط رعایت اصل سکولاریسم را به ضوابط لباس کارکنان مدارس دولتی اضافه کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مناقشه درباره جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان محجبه به مدارس همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، مصوبه شماره ۳۲۵ که در ۶ اکتبر تصویب و به امضای علی اسدوف، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان رسیده است، معلمان را ملزم می‌کند پوششی تمیز، مرتب، ساده و متناسب با محیط کار داشته باشند. برای معلمان زن نیز پوشش‌های رسمی شامل کت و شلوار، کت و دامن یا کت و پیراهن تعریف شده است.

اگرچه در این مصوبه به‌صراحت از ممنوعیت حجاب نام برده نشده، تأکید بر رعایت اصل سکولاریسم، بحث‌ها درباره پیامدهای احتمالی آن برای معلمان محجبه را افزایش داده است. این رسانه همچنین به انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده که نشان می‌دهد برخی معلمان نیز مانند دانش‌آموزان با ممانعت از ورود به مدرسه مواجه شده‌اند.

این تصمیم در ادامه اصلاحیه مقررات پوشش دانش‌آموزان، مصوب ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، اتخاذ شده است؛ روندی که به‌گفته این رسانه، دامنه مناقشه درباره حجاب در مراکز آموزشی جمهوری آذربایجان را از دانش‌آموزان به کارکنان مدارس گسترش داده است.

تجمع دانش‌آموزان در حمایت از دوستان محجبه خود

تشدید محدودیت‌های حجاب در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان و جلوگیری از ورود برخی دانش‌آموزان به مدارس نیز واکنش‌هایی را برانگیخته است. دانش‌آموزانی که قصد حمایت از دوستان محجبه خود را داشتند، با در دست گرفتن پلاکارد و تشویق و دست زدن، دست به اعتراض زدند. هم‌زمان، سازمان‌های مردم‌نهاد و شهروندان با خطاب قرار دادن دولت باکو، خواستار رفع موانع موجود بر سر راه حق آموزش و آزادی عقیده و مذهب شدند.

تشدید محدودیت‌های حجاب در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان و بازگرداندن برخی دانش‌آموزان محجبه از مدارس، موجی از اعتراض‌ها را به دنبال داشته است. دانش‌آموزانی که قصد حمایت از دوستان محجبه خود را داشتند، با در دست گرفتن پلاکارد و تشویق و دست زدن، اعتراض کردند.

در هفته‌های اخیر، اجرای مقررات پوشش در مدارس دولتی جمهوری آذربایجان به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی دانش‌آموزان به دلیل داشتن حجاب از حضور در کلاس درس منع شده و به خانه بازگردانده شده‌اند؛ موضوعی که واکنش دیگر دانش‌آموزان را در پی داشته است.

دانش‌آموزان در حمایت از دوستان محجبه خود گرد هم آمدند و با در دست داشتن پلاکارد و تشویق، همبستگی خود را با آنان اعلام کردند.

اعتراض خانواده‌های شهدا و جانبازان جنگ قره‌باغ

بر اساس این گزارش، در برخی مدارس دولتی، محدودیت‌های مربوط به حجاب با استناد به آیین‌نامه پوشش مدارس، بار دیگر با سخت‌گیری بیشتری اجرا شده است. بازگرداندن دانش‌آموزان محجبه از ورودی مدارس، بحث‌ها درباره حق آموزش و آزادی عقیده و مذهب را تشدید کرده است.

پس از این تحولات، شماری از سازمان‌های مردم‌نهاد، حقوقدانان و شهروندان با محروم کردن دانش‌آموزان از تحصیل به دلیل حجاب مخالفت کردند.

در این میان، گزارش شده است که تأثیر این محدودیت‌ها بر فرزندان جانبازان جنگ قره‌باغ که اعضای بدن خود را از دست داده‌اند و نیز فرزندان خانواده‌های شهدا، بر شدت واکنش‌ها افزوده است.

مخالفان محدودیت‌های حجاب از دولت جمهوری آذربایجان خواسته‌اند حق آموزش و آزادی عقیده و مذهب را تضمین کند.

نمایندگان جامعه مدنی و شهروندان با تأکید بر حقوق مندرج در قانون اساسی، خواستار لغو رویه‌هایی شده‌اند که بر اساس آن، دانش‌آموزان به دلیل داشتن حجاب از ورود به مدارس منع می‌شوند.