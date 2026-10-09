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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۲
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هشدار آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا درباره عبور هواپیما‌ها از حریم هوایی عربستان

هشدار آژانس هوانوردی اتحادیه اروپا درباره عبور هواپیما‌ها از حریم هوایی عربستان آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا (EASA) در پی حمله به فرودگاه ریاض، به شرکت‌های هواپیمایی هشدار داد که در مناطق محدودی از حریم هوایی عربستان سعودی پرواز کنند.

جوان آنلاین: از الجزیره، این نهاد نظارتی اتحادیه اروپا در نسخه به‌روزرسانی‌شده بولتن اطلاعاتی مربوط به مناطق درگیری در حریم هوایی عربستان که پیشتر ۳۰ سپتامبر صادر شده بود، اعلام کرد که حملات اخیر، توانایی حوثی‌ها (انصارالله یمن) برای هدف قرار دادن نقاطی در عمق خاک عربستان، از جمله پایتخت این کشور را آشکار کرده است.

به گزارش ایرنا، این درحالیست که بدنبال هدف قرار گرفتن فرودگاه عربستان، شرکت هواپیمایی لوفت هانزا پرواز‌های خود را به این کشور به حالت تعلیق درآورد.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در مورد ایمنی در حریم هوایی عربستان به علت تجاوز این کشور به یمن افزایش یافته است.

بی‌بی‌سی به نقل از مقام‌های سعودی مدعی شد که در حمله‌ای به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

یحیی سری، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن پیش از این اعلام کرده بود که با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد‌ها فرودگاه‌های عربستان سعودی هدف قرار گرفته است.

وی بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی به استثنای حریم هوایی شهر‌های مقدس مکه و مدینه هشدار داد.

برچسب ها: اتحادیه اروپا ، حریم هوایی ، عربستان
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