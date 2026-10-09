جایزه صلح نوبل به ناوی پیلای رسید؛ دست ترامپ باز هم کوتاه ماند

جایزه صلح نوبل که رئیس جمهور آمریکا به شدت رؤیای آن را می‌دید باز هم به کسی غیر از ترامپ رسید.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، ناوی پیلای کمیسر عالی سابق حقوق بشر سازمان ملل برنده جایزه صلح نوبل امسال شد.

به گزارش مهر، لازم به ذکر است دونالد ترامپ یکی از چهره‌هایی است که بیش از دیگران درباره این جایزه سخن گفته است؛ رئیس‌جمهوری که کارنامه سیاست خارجی او در سال جاری با حملات نظامی، تهدید به استفاده از زور، فشار حداکثری و بحران‌های متعدد گره خورده و در عین حال معتقد است شایسته دریافت نوبل صلح است.

ترامپ در ماه‌های گذشته بار‌ها گفته است که به دلیل نقشی که در پایان دادن به برخی بحران‌ها داشته، باید نوبل صلح را دریافت کند. او حتی در اظهارات اخیر خود اذعان کرده که مطمئن نیست کمیته نوبل این جایزه را به او بدهد، اما همچنان بر استحقاق خود تأکید دارد. همین اصرار، نوبل صلح امسال را به یکی از موضوعات جذاب پیرامون ریاست‌جمهوری ترامپ تبدیل کرده است.

برنده جایزه صلح نوبل کیست؟

ناوی پیلای در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ در شهر دوربان آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای با اصالت هندی متولد شد. او در دوران آپارتاید در عرصه حقوق برجسته شد و از فعالان سیاسی و بازداشت شدگان دفاع کرد و در مستندسازی موارد نقض حقوق آنها نقش داشت.

پیلای در سال ۱۹۶۷ به نخستین زن غیرسفیدپوستی تبدیل شد که در استان ناتال دفتر وکالت افتتاح کرد. او همچنین در دانشگاه هاروارد حقوق خواند و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای حقوق دریافت کرد.

وی بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل فعالیت می‌کرد و نخستین زن رنگین پوستی به شمار می‌رفت که این سمت را بر عهده گرفت.

پیلای همچنین به عنوان قاضی در دادگاه کیفری بین المللی و رئیس دادگاه کیفری بین المللی رواندا فعالیت کرد؛ دادگاهی که به پرونده‌های مرتبط با نسل کشی سال ۱۹۹۴ رسیدگی می‌کرد.

پیلای ۸۵ ساله ریاست کمیته مستقل تحقیق سازمان ملل را بر عهده داشت که رژیم صهیونیستی را به ارتکاب نسل کشی در نوار غزه متهم کرد.