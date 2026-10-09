کرملین: پزشکیان در دیدار با پوتین، پیامی برای ترامپ نداشت

سخنگوی کرملین گفت: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران در دیدار شامگاه پنجشنبه با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه در ترکمنستان، هیچ پیامی را برای انتقال به دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا مطرح نکرد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، این سخنان را دیمیتری پسکوف روز جمعه در حاشیه اجلاس سران عضو اتحادیه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیست دریای خزر در ترکمنستان بیان کرد، دو اجلاسی که رؤسای جمهور ایران و روسیه شامگاه پنجشنبه در آستانه برگزاری آنها با یکدیگر دیدار کردند.

به گزارش ایرنا، گمانه‌زنی‌ها در این باره پس از آن شکل گرفت که رئیس‌جمهور آمریکا روز‌های اخیر از احتمال تماس تلفنی با همتای روسی خود سخن گفت.

خبرگزاری تاس در ادامه نوشت: پیامد‌های تجاوز آمریکا علیه ایران و مشکلات حل و فصل اوضاع در خاورمیانه، پیش از انتخابات میان دوره‌ای کنگره، به اولویت دولت ایالات متحده تبدیل شده است.

چرا دیدار پزشکیان و پوتین، یک روز زودتر انجام شد؟

سخنگوی کرملین در پاسخ به این پرسش که «چرا دیدار پزشکیان و پوتین که ابتدا قرار بود امروز جمعه انجام شود، یک روز زودتر انجام شد؟» نیز گفت: رؤسای جمهور ایران و روسیه به دلیل کمبود وقت تصمیم گرفتند که یک روز زودتر با یکدیگر ملاقات کنند.

پسکوف تصریح کرد: رؤسای جمهور ایران و روسیه شب گذشته تصمیم گرفتند که با توجه به وجود زمان برای ملاقات، با وجود دیروقت بودن، با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند.

رؤسای جمهور ایران و روسیه با هدف شرکت در نشست سران کشور‌های مستقل مشترک المنافع و اجلاس محیط زیست خزر که با حضور رهبران هر پنج کشور حوزه دریای خزر، از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور برگزار می‌شود، به ترکمنستان سفر کرده‌اند.

پیش‌ازاین، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه گفته بود که رئیس‌جمهور ایران برای نخستین بار به اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع دعوت شده است و قرار است جمعه ۱۷ مهرماه در حاشیه این اجلاس با پوتین دیدار کند.

به گزارش ایرنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی دریای خزر به ترکمنستان سفر کرده است.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر شرکت و سخنرانی در این دو اجلاس با برخی سران شرکت کننده از جمله رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور ترکمنستان به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

پزشکیان در دیدار با پوتین ضمن تأکید بر تداوم گسترش روابط تهران و مسکو، تصریح کرد که ایران از میز مذاکره کنار نخواهد کشید و پیشنهاد‌های تبادل‌شده از طریق رابطین با طرف آمریکایی پس از نهایی شدن، جمع‌بندی می‌شود.

پوتین نیز در دیدار با همتای ایرانی خود گفت: ایران تلاش‌های صادقانه‌ای برای حل مناقشه‌ای که در منطقه شعله‌ور شده - مناقشه‌ای که ایران عامل آن نبوده است - انجام می‌دهد و بار دیگر پیشنهاد‌های جدیدی برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اوضاع ارائه کرده است.

به گزارش ایرنا، پیش‌تر کرملین اعلام کرد که رؤسای جمهور روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان و نخست‌وزیر ارمنستان از اعضای اتحادیه مشترک‌المنافع و رئیس‌جمهور ایران به عنوان مهمان در نشست سران این اتحادیه حضور خواهند یافت.

نشست قبلی شورای سران کشور‌های عضو اتحادیه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع (همسود) (CIS) ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد و با اتخاذ تصمیماتی از جمله ایجاد قالب کاری جدید با عنوان همسود پلاس (CIS Plus) به پایان رسید.

پوتین رئیس‌جمهور روسیه در این باره گفت: ایجاد این قالب جدید به ما امکان می‌دهد که سایر کشور‌ها و ساختار‌های بین‌المللی در کشور‌های مشترک المنافع را به طور فعال‌تری در برنامه‌های خود مشارکت دهیم.

کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع یا اتحادیه کشور‌های مستقل همسود (CIS)، یک سازمان منطقه‌ای بین‌دولتی در اوراسیا است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ تشکیل شد. هدف این اتحادیه، تقویت همکاری در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی بین کشور‌های عضو است.