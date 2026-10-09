ژوزف عون: لبنان درباره اسرائیل به گزینه دیپلماتیک پایبند است

جوان آنلاین: ژوزف عون، رئیس جمهور لبنان در دیدار با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیروت گفت: ارتش لبنان به وظایف خود بر اساس توافق چارچوبی عمل می‌کند، اما اسرائیل از اجرای آن سر باز می‌زند. اسرائیل همچنان به تجاوزات خود به مناطق جنوبی لبنان ادامه می‌دهد که منجر به شهادت و زخمی شدن چندین نفر شده است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رای الیوم، وی گفت: ما در کنار آمریکا و کشور‌های دوست برای فشار بر اسرائیل برای اجرای توافق تلاش می‌کنیم. ما همچنان به گزینه دیپلماتیک پایبند هستیم. مذاکره جایگزین جنگی است که اسرائیل نمی‌تواند از طریق آن به اهداف خود برسد. توافق تنها ابزار برای پایان خصومت است.

اظهارات ژوزف عون در حالی ایراد می‌شود که رژیم صهیونیستی همچنان به تجاوزات خود به جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

ژوزف عون همچنین تاکید کرد که لبنان به اجرای اصلاحات اقتصادی و امضای توافق با صندوق پول بین‌المللی پایبند است.

از سوی دیگر نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در دیدار با کایا کالاس نسبت به عدم ایجاد جایگزینی برای نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) هشدار داد.

وی گفت: رسیدن به مرحله‌ای که در آن نقش یونیفل به پایان برسد هدف قرار دادن مشروعیت بین‌المللی و تصمیمات سازمان ملل است و نقش منفی بر اتحادیه اروپا خواهد گذاشت. دلیل این مسئله عدم پایبندی اسرائیل به توافق‌ها است.