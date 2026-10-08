پایگاه «فلایت رادار» اعلام کرد که فرودگاه ریاض در عربستان سعودی بار دیگر بسته شد و پرواز‌های ورودی و خروجی در این فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، پایگاه «فلایت رادار» که مرجع پیگیری پرواز‌های بین المللی به صورت آنلاین است، اعلام کرد که فرودگاه ریاض در عربستان سعودی بار دیگر بسته شد و پرواز‌های ورودی و خروجی در این فرودگاه به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، فلایت رادار افزود که عملیات فرود بیش از ۸۰ دقیقه و عملیات برخاستن بیش از ۹۰ دقیقه است که متوقف شده است.

شبکه تلویزیونی ان‌تی‌وی عراق هم در خبر فوری گزارش داد که صدای انفجار‌های شدیدی، ریاض پایتخت عربستان سعودی را لرزاند.

این تحولات در حالی است که خبرگزاری فرانسه ساعاتی پیش از شنیده شدن صدای انفجار‌های متعدد در ریاض خبر داده بود.