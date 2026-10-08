کد خبر: 1383454
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶ اعلام شد

5 برنده نوبل ادبیات ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۱۶ مهر اعلام شد و آن کارسون (Anne Carson) نویسنده، شاعر، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک کانادایی به عنوان برنده انتخاب شد.

جوان آنلاین: وبگاه نوبل پرایز در گزارشی آورده است:

در مراسم معرفی برندگان جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۶ که امروز پنجشنبه ۱۶ مهرماه برگزار شد، نام (Anne Carson) «برای آثار جسورانه و خلاقانه‌اش که در گفت‌وگویی بازیگوشانه با سنت کلاسیک، فرم‌های جدیدی برای ادبیات معاصر خلق کرده است.» اعلام شد.

آن کارسون (Anne Carson) نویسنده، شاعر، مترجم و استاد ادبیات کلاسیک کانادایی است که در تاریخ ۲۱ ژوئن ۱۹۵۰ (۳۱ خرداد ۱۳۲۹ شمسی) در تورنتو، انتاریو به دنیا آمد.

زندگی‌نامه و تحصیلاتکارسون تحصیلات خود را در دانشگاه تورنتو در مقاطع کارشناسی (۱۹۷۴)، کارشناسی ارشد (۱۹۷۵) و دکتری (۱۹۸۱) در رشته ادبیات کلاسیک به پایان رساند و همچنین مدرکی از دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند دریافت کرد. او سال‌هاست به تدریس ادبیات کلاسیک و تطبیقی در دانشگاه‌های برجسته‌ای مانند پرینستون، مک‌گیل و میشیگان مشغول است.

سبک ادبی و شهرتشهرت کارسون به دلیل سبک ترکیبی و ژانرشکن اوست؛ او در آثارش مرز‌های میان شعر، مقاله، رمان و ترجمه را در هم می‌آمیزد و داستان‌های معاصر را با اسطوره‌های یونان باستان پیوند می‌زند. از او به عنوان یکی از «ارزنده‌ترین متفکران معاصر» یاد می‌شود که پلی میان ادبیات کلاسیک و ادبیات مدرن زده است.

آن کارسون در سراسر دوران حرفه‌ای خود، شعرنویسی را با کار ترجمه و تدریس در دانشگاه‌های مختلف ترکیب کرده است. تقریباً تمام آثار ادبی او حول نقطه تلاقی وسواس یک فیلولوگ (متخصص متن‌های کهن) به کلمات و اشتیاق یک شاعر به معنای تازه می‌چرخد. او خود، ریشه‌شناسی کلمات را نقطه شروع تمام کارهایش معرفی کرده است.

سال گذشته، لاسلو کراسناهورکایی (László Krasznahorkai)، نویسنده مجارستانی، برنده جایزه نوبل ادبیات ۲۰۲۵، شد. آکادمی سوئد این جایزه را به دلیل آثار قدرتمند و آینده‌نگر او که در میان وحشت آخرالزمانی، قدرت هنر را دوباره تأیید می‌کند به او اهدا کرد.

او به استفاده از جملات بسیار طولانی شهرت دارد؛ طوری که گاهی یک جمله تا چهار صفحه ادامه پیدا می‌کند. سفر‌های او به چین و ژاپن تأثیر عمیقی بر نوشته‌هایش گذاشت. رمان کوهی در شمال، دریاچه‌ای در جنوب... اثری غنایی است که در جنوب شرقی کیوتو می‌گذرد. پیش از دریافت نوبل، او در سال ۲۰۱۵ میلادی برنده جایزه بین‌المللی بوکر شده بود.لاسلو کراسناهورکایی

دانستنی‌هایی درباره نوبل ادبیات (از ۱۹۰۱ تا ۲۰۲۵ میلادی)

از سال ۱۹۰۱ تا سال ۲۰۲۵، ۱۱۸ جایزه نوبل ادبیات اهدا شده است. این جایزه در ۷ نوبت (سال‌های ۱۹۱۴، ۱۹۱۸، ۱۹۳۵، ۱۹۴۰، ۱۹۴۱، ۱۹۴۲ و ۱۹۴۳) اهدا نشد. دلیل این امر عمدتاً جنگ‌های جهانی اول و دوم بود.

جایزه نوبل ادبیات تنها در ۴ نوبت بین دو برنده تقسیم شده است. تقسیم جایزه در سایر رشته‌های نوبل بسیار رایج‌تر است. آمار کلی نوبل ادبیات به صورت زیر است:

 تعداد جوایز: ۱۱۸؛
 تعداد برندگان: ۱۲۲ نفر؛
 زنان برنده: ۱۸ نفر؛
 جوان‌ترین برنده: ۴۱ سال؛
 مسن‌ترین برنده: ۸۷ سال.

زمان اعلام جوایز نوبل ۲۰۲۶

مراسم اعلام جوایز نوبل امسال از ۵ تا ۱۲ اکتبر/ ۱۳ تا ۲۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. بنا به اعلام بنیاد نوبل، همه این مراسم به صورت زنده از کانال‌های رسمی دیجیتال این بنیاد پخش خواهد شد.

برندگان جایزه نوبل پزشکی، فیزیک و شیمی به ترتیب در روز‌های دوشنبه ۱۳ مهر، سه‌شنبه ۱۴ مهر، چهارشنبه ۱۵ مهر اعلام شدند. بر اساس تقویم منتشرشده، برنده جایزه صلح، روز جمعه ۱۷ مهر و علوم اقتصادی، دوشنبه ۲۰ مهر اعلام خواهد شد.

برچسب ها: جایزه نوبل ، کانادا ، یونان باستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بدون شرح

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

غارنشینی پس از قتل مادر

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

دو سرمقاله در یک ستون!

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

«روز‌های فرهنگی ایران» در روسیه به کازان رسید

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار