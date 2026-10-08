خروج کامل «پ ک ک» از خاک ترکیه

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0628\u0647 \u0646\u0642\u0644 \u0627\u0632 \u0627\u0644\u0645\u06cc\u0627\u062f\u06cc\u0646\u060c \u062d\u0632\u0628 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f\u0633\u062a\u0627\u0646 (\u067e \u06a9 \u06a9) \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062e\u0627\u0631\u062c \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0647\u0631\u060c \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u060c \u06af\u0631\u0648\u0647 \u00ab\u067e \u06a9 \u06a9\u00bb \u0636\u0645\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u0627\u0632 \u0622\u0646\u0686\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a \u0627\u0646\u0641\u0639\u0627\u0644\u06cc \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0647 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0631\u0648\u0646\u062f \u0635\u0644\u062d \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0647\u060c \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u062f \u06a9\u0631\u062f.