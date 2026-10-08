کد خبر: 1383452
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۴۹
بين‌الملل » اخبار كلی

خروج کامل «پ ک ک» از خاک ترکیه

3 حزب کارگران کردستان (پ ک ک) از خارج کردن کامل نیرو‌های خود از خاک ترکیه خبر داد.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، حزب کارگران کردستان (پ ک ک) اعلام کرد که تمام نیرو‌های خود را از ترکیه خارج کرده است.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، گروه «پ ک ک» ضمن اعلام این خبر از آنچه سیاست انفعالی ترکیه درباره روند صلح خوانده، انتقاد کرد.

برچسب ها: پ ک ک ، ترکیه ، حزب کارگران کردستان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

بدون شرح

جلسه سران قوا برگزار شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

غارنشینی پس از قتل مادر

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

دو سرمقاله در یک ستون!

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار