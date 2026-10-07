همزمان با سومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی و در حالی که پرونده شکست امنیتی هفتم اکتبر همچنان یکی از مناقشه‌های اصلی در سرزمین‌های اشغالی است، ده‌ها تجمع اعتراضی در نقاط مختلف برگزار شد و معترضان با سر دادن شعار علیه بنیامین نتانیاهو، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق مستقل درباره ابعاد این شکست شدند.

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد که همزمان با فرارسیدن سالگرد هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی)، تجمع‌های اعتراضی در ده‌ها نقطه از جمله تل‌آویو، قدس و مناطق شمالی برگزار شد. در بخشی از این تجمع‌ها، معترضان با حمل پلاکاردهایی نتانیاهو و کابینه وی را درباره شکست امنیتی هفتم اکتبر مورد انتقاد قرار داده و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی برای بررسی زنجیره تصمیم‌های سیاسی و امنیتی منتهی به این حادثه شدند.

معترضان در این تجمع‌ها تأکید کردند که پس از گذشت سه سال، هنوز پاسخ روشنی درباره چگونگی وقوع این شکست امنیتی دریافت نکرده‌اند.

اعضای سازمان «شورای اکتبر» که پرونده هفتم اکتبر را پیگیری می‌کنند، نیز اعلام کرده‌اند که طی سه سال گذشته شهادت‌ها، اسناد و صورت‌جلسات مختلفی را جمع‌آوری کرده و با مقام‌های سیاسی و امنیتی دیدار کرده‌اند. آنان خواستار تشکیل کمیسیونی مستقل هستند که عملکرد سطوح سیاسی، امنیتی و نظامی و همچنین زنجیره تصمیم‌گیری پیش از هفتم اکتبر را بررسی کند.

مطالبه اصلی معترضان، تشکیل کمیسیونی است که به گفته آنان بدون ملاحظات سیاسی، مسوولیت نهادهای مختلف را بررسی کند.

تداوم اعتراض‌ها علیه نتانیاهو در حالی است که مساله مسوولیت نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در شکست هفتم اکتبر به یکی از محورهای مهم فضای سیاسی پیش از انتخابات تبدیل شده است.

شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی پیش‌تر در یک نظرسنجی گزارش داد که ۶۵ درصد پاسخ‌دهندگان، مسوولیت مستقیم و کامل شکست امنیتی هفتم اکتبر را متوجه نتانیاهو دانسته‌اند و ۸۷ درصد نیز او را مسوول این شکست ارزیابی کرده‌اند.

این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که نتانیاهو تلاش دارد مساله امنیت و تهدیدهای ناشی از حماس را در مرکز گفتمان انتخاباتی خود قرار دهد و مدعی قصد حماس برای انجام عملیات دیگری شده است؛ رویکردی که منتقدان آن را تلاشی برای تغییر محور بحث انتخاباتی از مسوولیت وی در هفتم اکتبر به موضوع تهدیدهای امنیتی می‌دانند.

اهمیت سیاسی این اعتراض‌ها زمانی بیشتر می‌شود که انتخابات کنست در پنجم آبان برگزار خواهد شد و این رویداد، نخستین انتخابات سراسری پس از آغاز جنگ غزه به شمار می‌رود.