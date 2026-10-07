شمار شهدای جنگ غزه در سومین سالروز طوفان الاقصی

وزارت بهداشت فلسطین در غزه در سومین سالروز عملیات طوفان الاقصی اعلام کرد: شمار شهدای نوار غزه به ۷۴ هزار و ۲۵۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۵ هزار و ۲۷۸ نفر رسیده است.