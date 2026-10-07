همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون در کرانه باختری اشغالی و افزایش حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به فلسطینیان، یک عکاس باسابقه خبرگزاری فرانسه هدف ضرب‌وشتم و تیراندازی شهرک‌نشینان قرار گرفت.

جوان آنلاین: شهرک‌نشینان صهیونیست روز سه‌شنبه به یک عکاس خبری خبرگزاری فرانسه حمله کردند و هنگام پوشش حملات شهرک‌نشینان که همزمان با آغاز فصل برداشت زیتون در کرانه باختری اشغالی شدت گرفته است، به سوی او و همکارش تیراندازی کردند.

بر اساس نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، جعفر اشتیه، عکاس ۵۸ ساله و باسابقه خبرگزاری فرانسه در سرزمین‌های فلسطینی مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و از ناحیه سر و بالاتنه دچار آسیب شده است. به گفته شاهدان عینی، اعضای خانواده‌اش و همکاران خبرنگارش، با آمبولانس جمعیت هلال احمر فلسطین به بیمارستانی در نابلس منتقل شد.

اشتیه و جان ویسلز، دیگر عکاس خبرگزاری فرانسه در نزدیکی شهرک عقربا در شمال کرانه باختری حضور داشتند که متوجه شدند یک نظامی صهیونیست شخصی را بازداشت کرده است؛ در همین حال، شماری از فلسطینیان ساکن این منطقه مشغول برداشت زیتون بودند.

ناگهان یک دستگاه موتورسیکلت چهارچرخ به سمت خبرنگاران خبرگزاری فرانسه که بالای تپه بودند، حرکت کرد و یکی از افراد سوار بر آن با گلوله جنگی به سوی آنان تیراندازی کرد. در همین هنگام، یکی از فلسطینیان بر زمین افتاد. به گفته جمعیت هلال احمر فلسطین، این شخص از ناحیه پا هدف گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد.

پس از آن، دست‌کم ۶ نفر دیگر در حالی که تیراندازی می‌کردند، به سمت خبرنگاران خبرگزاری فرانسه هجوم بردند. هنگامی که اشتیه تلاش کرد سوار خودرو شود، دو نفر به او حمله کردند و با استفاده از سلاح‌های خود وی را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند.

ویسلز که خود نیز با تهدید اسلحه مواجه شده بود، گفت: «صدای فریادهای او را می‌شنیدم.»

طبق گفته ویسلز، مهاجمان تجهیزات عکاسی اشتیه را به سرقت برده‌اند.

در همین راستا، زین جعفر، پسر اشتیه توضیح داد که پدرش هوشیار است و در بیمارستانی در شهر نابلس تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

ارتش رژیم صهیونیستی تا بدین لحظه به درخواست خبرگزاری فرانسه برای اظهارنظر درباره این حادثه پاسخ نداده است.

ویل اشتویند، مدیر بخش اخبار خبرگزاری فرانسه، گفت: «ما حملات خطرناک به خبرنگارانی را که تلاش می‌کنند رخدادهای کرانه باختری را پوشش دهند، به‌شدت محکوم می‌کنیم و خواستار انجام تحقیقاتی جامع هستیم. پذیرفتنی نیست که خبرنگاران در برابر نیروهای امنیتی اسرائیلی که هیچ تلاشی برای مداخله نکردند، از سوی شهرک‌نشینان مسلح مورد حمله قرار گیرند و اموالشان به سرقت برود.»

خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان در کرانه باختری طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است

شهرک‌نشینان صهیونیست هر روز حملاتی علیه فلسطینیان انجام می‌دهند که شامل ضرب‌وشتم، تصرف زمین‌ها و محصولات کشاورزی و تخریب عبادتگاه‌ها، خانه‌ها و تأسیسات می‌شود.

فلسطینیان می‌گویند شهرک‌نشینان با حمایت سربازان ارتش رژیم صهیونیستی اقدام به برداشت زیتون از زمین‌های کشاورزی آنان و سرقت این محصولات کرده‌اند.

سازمان‌های فعال در زمینه حقوق خبرنگاران اعلام کرده‌اند شهرک‌نشینان به‌طور فزاینده‌ای خبرنگاران و گزارشگران را هدف قرار می‌دهند و مقام‌های صهیونیست نیز محدودیت‌های بیشتری بر پوشش رسانه‌ای اعمال کرده‌اند.

بر اساس اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس قرار دارد، مقام‌های اسرائیلی طی سه سال پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ۱۹ خبرنگار را در کرانه باختری بازداشت کرده‌اند که یکی از آنان با خبرگزاری فرانسه همکاری داشته است.

به‌جز قدس شرقی، حدود سه میلیون فلسطینی در کرانه باختری زندگی می‌کنند؛ منطقه‌ای که رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۶۷ آن را اشغال کرده است. همچنین بیش از ۵۰۰ هزار اسرائیلی در شهرک‌هایی سکونت دارند که بر اساس حقوق بین‌الملل غیرقانونی محسوب می‌شوند.