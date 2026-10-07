کد خبر: 1383260
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
بين‌الملل » اخبار كلی

افشاگری صنعا درباره انتقال نیروهای سوری توسط عربستان به جنگ یمن

سوریه گزارش‌های اطلاعاتی دریافت‌شده در صنعا از تحرکات مشکوک عربستان برای انتقال صدها نیروی شبه‌نظامی از خاک سوریه به جبهه‌های جنگ یمن پرده برداشت.

جوان آنلاین: روزنامه لبنانی الاخبار به نقل از منابع اطلاعاتی در صنعا گزارش داد اسنادی به دست آمده که نشان می‌دهد ریاض با همکاری آنکارا صدها نفر از عناصر تندرو را از سوریه به خاک خود منتقل کرده و سپس آن‌ها را برای مشارکت در جنگ یمن به جبهه‌های نبرد اعزام کرده است.

به گزارش ایسنا، این در حالی است که اگرچه وزارت دفاع سوریه به طور رسمی هرگونه مشارکت نظامی نیروهای سوری در جنگ یمن را تکذیب کرده است، اما شواهد میدانی در برخی جبهه‌ها و استفاده از مزدوران سوری در درگیری‌های منطقه‌ای پیش‌تر نیز سابقه داشته است.

همزمان، احمد الشرع، رئیس‌ دوره انتقالی سوریه، در پنجمین سفر خود از زمان تصدی قدرت، به صورت غیرمنتظره راهی ریاض شد. این سفر که بدون اعلام قبلی انجام شد و با استفاده از هواپیمای خطوط هوایی عربستان صورت گرفت، شامل دیداری میان الشرع و «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان بود.

اگرچه مقامات رسمی دو کشور محورهای گفت‌وگو را توسعه روابط اقتصادی و سیاسی اعلام کردند، اما زمان‌بندی این سفر و قرار گرفتن آن در میانه بحران‌های داخلی سوریه و جنگ یمن، گمانه‌زنی‌ها درباره «معامله منطقه‌ای» را تقویت کرده است.

از سوی دیگر، عربستان طی ماه‌های اخیر با امضای ۴۷ توافقنامه به ارزش تقریبی ۶.۴ میلیارد دلار، تلاش کرده است نفوذ خود را در ساختار اقتصادی سوریه تثبیت کند؛ هرچند گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش بزرگی از این پروژه‌ها هنوز از مرحله تفاهم‌نامه فراتر نرفته‌اند.

این تحرکات در حالی صورت می‌گیرد که دولت انتقالی سوریه با چالش‌های امنیتی شدیدی نیز مواجه است. رژیم صهیونیستی هم‌زمان با این دیدارها، فشارهای نظامی و امنیتی خود را در جنوب سوریه، به ویژه در درعا و قنیطره، افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند رژیم اشغالگر با بهره‌گیری از شرایط بی‌ثبات دولت انتقالی، در تلاش است تا با ایجاد خلاء نظامی در مرزهای جنوبی، استراتژی خود برای بازتعریف امنیتی این منطقه را به دمشق تحمیل کند.

برچسب ها: نیروهای سوری ، عربستان ، جنگ یمن
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