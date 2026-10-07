ابوعبیده: عملیات طوفان الاقصی یک شاهکار نظامی بود

جوان آنلاین: ابوعبیده سخنگوی گردان های قسام شاخه نظامی حماس تاکید کرد: سه سال از عملیات مقدس می گذرد؛ روزی که دستان مردان دکترین امنیتی اشغالگران را تا ابد نابود کرد. دیگر نه از بازدارندگی چیزی باقی مانده نه از هشدار و نه از پیروزی نهایی. درودی مملو از عزت و افتخار به قهرمانان و شهدای این عملیات مقدس از فرماندهان آن گرفته تا سربازان و ملت عظیم فلسطین می فرستیم.

وی اضافه کرد: ای مردم بزرگ غزه، بهای سنگینی پرداخت شد اما عملکرد شما بزرگ بود. نسل های آتی از شما به عنوان بزرگان و تغییر دهندگان چهره تاریخ و معادلات جهان، مدافعان شرافت امت و مقدسات آن در این نقطه جغرافیایی کوچک و محاصره شده یاد خواهند کرد؛ منطقه ای که وجدان آزادگان را بیدار و تمام کسانی که با اشغالگران تبانی کردند رسوا کرد.

ابوعبیده تصریح کرد: ۷ اکتبر یک شاهکار نظامی بود که دوست و دشمن به عظمت برنامه ریزی و اجرای آن و نبوغ فریب راهبردی استفاده شده در آن اعتراف دارند. نیروهای مقاومت از تمام فرصت ها برای ابداع در این عملیات از جمله خودشیفتگی نتانیاهو و غرور وی در دست کم گرفتن دشمن استفاده کردند.

وی گفت: فلسطین هرگز حامیان خود را به ویژه کسانی که خونشان را در این راه فدا کردند فراموش نخواهد کرد. هتک حرمت مسجد الاقصی و درد غزه باید باعث بیداری همگان شود. شجاعت و غیرت سودان و لیبی کمتر از یمن، لبنان، عراق و ایران نیست. وقتی همگان دیدند که پهپادهای ساده چه بلایی سر دشمن آورد اگر جبهه غرب نیز علیه آن گشوده شود چه خواهد شد؟