جوان آنلاین: «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای اعلام کرد که تلاش‌های گسترده نیروهای مزدور سعودی برای نفوذ به سمت تنگه استراتژیک باب‌المندب، با واکنش قاطع و دفاع مستحکم نیروهای یمنی مواجه و با شکست کامل روبرو شده است.

سریع تأکید کرد که این تحرکات نظامی در این محور حساس، بدون دستیابی به هرگونه موفقیت میدانی، منجر به عقب‌نشینی اجباری نیروهای متجاوز شد.

وی افزود: «این ناکامی، نشان‌دهنده ناتوانی عربستان سعودی در تغییر معادلات نظامی در مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن است.»

هم‌زمان، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از تشدید حملات هوایی سعودی‌ها خبر داد و اعلام کرد که طی شبانه‌روز گذشته، ۶۶ حمله هوایی جدید به مناطق مسکونی یمن صورت گرفته است.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون سعودی با برخاستن از پایگاه‌های هوایی «خمیس مشیط» و «طائف»، زیرساخت‌های غیرنظامی در استان‌های الجوف، تعز، مأرب، الحدیده، حجه و صعده را هدف قرار دادند.

سریع در ادامه تصریح کرد که در پی این حملات، تعدادی از غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، جان خود را از دست داده یا مجروح شده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد که با احتساب حملات اخیر، آمار کل حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی از ابتدای دور جدید درگیری‌ها به ۱۶۴۲ حمله رسیده است.