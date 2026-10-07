در پی یک حمله مسلحانه با سلاح سرد در مدرسه متوسطه‌ای در منطقه «کایاشهیر» استانبول، یک دانش‌آموز جان خود را از دست داد و هفت نفر دیگر مجروح شدند.

جوان آنلاین: «یوسف تکین» وزیر آموزش و پرورش ترکیه، با تأیید رسمی خبر جان باختن یکی از دانش‌آموزان در حادثه دبیرستان «شهید شمیل امام خطیب» در استانبول، اعلام کرد که این دانش‌آموز با وجود تلاش کادر درمان به دلیل شدت جراحات وارده، در بیمارستان جان سپرد.

همچنین وزیر بهداشت ترکیه وضعیت هفت دانش‌آموز دیگر را تشریح کرد و گفت که پنج نفر از مصدومان در وضعیت پایدار قرار دارند و دو تن دیگر نیز شرایط متوسطی را سپری می‌کنند.

بر اساس اطلاعات اعلامی از سوی فرماندار استانبول، ضارب این حادثه یک دانش‌آموز ۱۵ ساله است که صبح امروز با لباس مدرسه وارد محیط آموزشی شده و بدون هدف‌گیری شخص خاصی، در حیاط و کلاس‌های درس به دانش‌آموزان حمله کرده است. فرد مهاجم بلافاصله توسط عوامل امنیتی مدرسه کنترل و تحویل پلیس داده شد و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

در پی وقوع این حادثه تلخ، مدیریت این دبیرستان فعالیت‌های آموزشی را برای دو روز تعطیل اعلام کرد.

همچنین در یک اقدام قضایی، دادگاه صلح سوم استانبول با صدور حکمی، انتشار هرگونه اخبار، انجام مصاحبه و بیان اظهارنظر درباره این حادثه را تا پایان مراحل تحقیقات ممنوع کرد.