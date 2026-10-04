رئیس جمهوری آمریکا، جان کول را به عنوان نماینده خود در امور گروگان‌ها معرفی کرد.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، دونالد ترامپ روز یکشنبه در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروث سوشال نوشت: خوشحالم که اعلام کنم جان کول وکیل بزرگ و فرستاده فوق‌العاده موفق من در امور بلاروس، نامزد جدید برای فرستاده ویژه ریاست‌جمهوری در امور گروگان‌ها خواهد بود. وی در سمت سفیر نقش آفرینی خواهد کرد.

به گزارش ایرنا، وی افزود: کول بازگشت بیش از ۶۵ آمریکایی را از بلاروس تضمین کرد و در مورد آزادی بیش از ۸۰۰ زندانی سیاسی از چندین کشور در اروپای شرقی مذاکره کرد.

ترامپ نوشت: وی در این سمت جدید به طور خستگی ناپذیری کار خواهد کرد تا شهروندان آمریکایی را به خانه بازگرداند.

به گزارش روزنامه هیل، نامزدی کول ابتدا باید توسط سنای آمریکا تایید شود.

ترامپ سال گذشته کول را به عنوان نماینده خود در امور بلاروس معرفی کرده بود.