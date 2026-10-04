کد خبر: 1382759
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

آمادگی اوکراین برای شرکت در مذاکرات سه‌جانبه با حضور آمریکا و روسیه

3 رئیس‌جمهوری اوکراین روز یکشنبه گفت که آمریکا قصد دارد تا پایان ماه اکتبر دور جدیدی از مذاکرات با اوکراین و روسیه را برای پایان دادن به جنگ چهار و نیم ساله برگزار کند.

جوان آنلاین: از فرانس ۲۴، تلاش‌های مذاکره میان روسیه و اوکراین به رهبری آمریکا تا حد زیادی متوقف شده است، زیرا توجه واشنگتن به جنگ علیه ایران معطوف شده و اوکراین اعلام کرده که روسیه حملات هوایی خود را در سراسر این کشور افزایش داده است.

به گزارش ایرنا، ولودیمیر زلنسکی به خبرنگاران گفت: طرف آمریکایی در حال حاضر با اوکراین و روسیه در تماس است و پیشنهاد می‌کند تا پایان اکتبر جلسه‌ای را در سطح فنی به صورت سه‌جانبه برگزار کند.

وی افزود که روز شنبه با مذاکره کنندگان آمریکایی صحبت کرده است.

زلنسکی توضیح داد: من به آنها اعلام کردم که ما آماده حمایت از این جدول زمانی هستیم.

وی در خصوص مکان مذاکرات توضیحی نداد، اما گفت که اوکراین آماده حضور در امارات یا کشور دیگری است که آمریکا پیشنهاد دهد.

امارات در گذشته میزبان مذاکراتی با میانجیگری آمریکا با هدف پایان دادن به تهاجم روسیه بود.

کرملین ماه گذشته اعلام کرد که مذاکرات سه جانبه در مورد پایان دادن به جنگ ممکن است در ماه اکتبر انجام شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در آن زمان گفت: ما چنین احتمالی را رد نمی‌کنیم. ما در مورد آینده قابل پیش بینی صحبت می‌کنیم.

دور‌های قبلی مذاکرات به رهبری آمریکا پیشرفت ملموسی به سوی صلح نداشته است و هر دو طرف تمایلی به کنار گذاشتن شرایط خود برای پایان دادن به جنگ نداشته‌اند.

برچسب ها: اوکراین ، آمریکا ، روسیه
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