برآورد جدید شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» نشان می‌دهد دموکرات‌ها در صورت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در زمان حاضر، با ۱۱ کرسی بیشتر از جمهوری‌خواهان، اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را در اختیار خواهند گرفت.

جوان آنلاین: بر اساس گزارش شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» این برتری عمدتاً ناشی از نارضایتی رأی‌دهندگان از اوضاع اقتصادی و کاهش مشارکت جمهوری‌خواهان است.

به گزارش ایسنا، بر اساس مدل برآورد کرسی‌های مجلس نمایندگان که توسط سی‌بی‌اس نیوز بر مبنای یک نظرسنجی منتشر شده است، اگر انتخابات میان‌دوره‌ای امروز برگزار شود، دموکرات‌ها ۱۱ کرسی بیشتر در مجلس نمایندگان خواهند داشت.» در این مدل، دموکرات‌ها ۲۲۸ کرسی از مجموع ۴۳۵ کرسی را کسب می‌کنند و جمهوری‌خواهان ۲۰۷ کرسی. نظرسنجی ملی نیز حاکی از پیشتازی دموکرات‌ها است.

طبق این گزارش این برتری عمدتاً ناشی از دو عامل است: مخالفت رأی‌دهندگان با سیاست‌های متجاوزانه و زیانبار دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کاهش احتمال مشارکت پایگاه رأی دهندگان جمهوری‌خواه.

بر اساس گزارش سی‌بی‌اس نیوز، اگرچه شاخص‌های کلان اقتصادی همچنان مورد بحث است، اما وقتی از آمریکایی‌ها پرسیده می‌شود برای ارزیابی وضعیت اقتصاد به چه چیزی توجه می‌کنند، تقریباً همه به «قیمت‌ها» اشاره می‌کنند. اکثر رأی‌دهندگان معتقدند سیاست‌های ترامپ باعث افزایش قیمت مواد غذایی و کالا‌های سوپرمارکتی شده است. اکثر آنها همچنین بر این باورند که جنگ ایران به افزایش قیمت بنزین دامن زده است. اکثر رأی‌دهندگان همچنان معتقدند دولت ترامپ تمرکز کافی بر کاهش هزینه‌ها نداشته است.

بر اساس این نظرسنجی، جمهوری‌خواهان در مقایسه با دموکرات‌ها کمتر احتمال دارد بگویند «قطعاً» در انتخابات شرکت خواهند کرد. جمهوری‌خواهانی که معتقدند دولت به اندازه کافی بر قیمت‌ها تمرکز نکرده است، یا نامزد‌های حزبشان درباره هزینه‌های زندگی صحبت نمی‌کنند، تمایل کمتری به مشارکت دارند.

در مجموع، جمهوری‌خواهانی که معتقدند عملکرد ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش نسبت به دوره اول بدتر شده است، تقریباً ۲۰ درصد کمتر احتمال دارد بگویند قطعاً رأی خواهند داد. این گروه از سوی سی‌بی‌اس «جمهوری‌خواهان مردد» نام گرفته‌اند.

رأی‌دهندگان با اختلافی قابل‌توجه، سیاست‌های دولت ترامپ را مسئول وضعیت کنونی اقتصاد می‌دانند.

بر اساس این نظرسنجی، احتمال تعیین‌کنندگی رأی‌دهندگان لاتین‌تبار در این انتخابات بالاست. درصد رأی‌دهندگان احتمالی لاتین‌تبار که از جمهوری‌خواهان حمایت می‌کنند، کمتر از درصد آرایی است که ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ از این گروه کسب کرده بود.

اقتصاد و تورم مهم‌ترین اولویت رأی‌دهندگان لاین‌تبار است. اکثر آنها معتقدند دولت ترامپ بیش از حد انتظار در حال اخراج مهاجران است و اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) با لاتین‌تبار‌ها رفتار ناعادلانه‌ای دارد.

همچنین نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز به طور مشخص نشان می‌دهد که جنگ متجاوزانه ایالات متحده علیه ایران به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت بنزین و نارضایتی اقتصادی در آمریکا شناخته می‌شود. بر اساس این نظرسنجی، اکثر رأی‌دهندگان معتقدند این جنگ بر قیمت سوخت تأثیر مستقیم گذاشته است.

همچنین شمار بیشتری از رأی‌دهندگان آمریکایی معتقدند اگر دموکرات‌ها کنترل کنگره را در دست بگیرند، احتمال پایان جنگ علیه ایران بیشتر خواهد بود تا در صورتی که جمهوری‌خواهان کنترل این نهاد را در اختیار داشته باشند. این یافته‌ها نشان‌دهنده آن است که تبعات اقتصادی و انسانی ماجراجویی‌های نظامی در منطقه، به یکی از مسائل مهم در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا تبدیل شده و بر افکار عمومی این کشور تأثیرگذار است.