تاکید ترامپ بر حفظ پیشتازی آمریکا در حوزه هوش مصنوعی

رئیس‌جمهوری آمریکا ضمن تاکید بر حفظ پیشتازی این کشور در حوزه هوش مصنوعی، از تشکیل یک نیروی ویژه در این زمینه خبر داد.

جوان آنلاین: از بلومبرگ، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از تشکیل یک نیروی ویژه در زمینه هوش مصنوعی اَبَرپیشرفته خبر داد که هدف آن هماهنگ کردن تلاش‌های دولت فدرال برای تضمین تداوم پیشتازی واشنگتن در جهان در این حوزه است.

به گزارش ایرنا، ترامپ در جریان دیدار با مدیران شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی گفت: «ما فاصله بسیار زیادی با رقبا ایجاد کرده‌ایم و این برتری را حفظ خواهیم کرد.»

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد این نیروی جدید، تلاش‌های دولت فدرال در زمینه ابرهوش را هماهنگ خواهد کرد و با مصرف‌کنندگان، گروه‌های ذی‌نفع، سازمان‌های مذهبی، ارائه‌دهندگان زیرساخت‌های حیاتی و شرکت‌های فعال در زمینه توسعه ابرهوش همکاری خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، نام این کارگروه «نیروی ابرهوش» گذاشته شده است؛ نامی که ترامپ آن را برای هوش مصنوعی ترجیح می‌دهد. این کارگروه ۱۲۰ روز وقت خواهد داشت تا درباره فرصت‌ها و چالش‌های ابرهوش به رئیس جمهوری آمریکا گزارش دهد.

در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هشدار‌های برخی چهره‌های برجسته حوزه هوش مصنوعی درباره خطرات وجودی ناشی از این فناوری را هراس‌افکنانه و غیرسازنده توصیف کرد و از این صنعت خواست خودنظارتی داشته باشد و راهکار‌هایی ارائه کند.

بسنت در مصاحبه‌ای با «آکسیوس» که روز شنبه منتشر شد، گفت: «این آزمایشگاه‌ها هستند که باید مسوولیت را بپذیرند و من با این موضوع موافقم. فکر می‌کنم آزمایشگاه‌ها نیز به این دیدگاه رسیده‌اند.»

روزنامه «وال‌استریت ژورنال» نیز نوشت: یک کارگروه جدید کاخ سفید گزارشی درباره خطرات ناشی از هوش مصنوعی و مسوولیتی که دولت فدرال آمریکا باید در قبال این فناوری بر عهده داشته باشد، تهیه خواهد کرد.

این کارگروه به ریاست جی کلیتون، مدیر اطلاعات ملی آمریکا فعالیت خواهد کرد. کلیتون نقش خود را در گفت‌و‌گو با این روزنامه تأیید کرده است. یک مقام ارشد کاخ سفید به «وال‌استریت ژورنال» گفت که این سمت، به طور عملی کلیتون را به مقام ارشد دولت ترامپ در حوزه هوش مصنوعی تبدیل می‌کند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از کلیتون نوشت: «رئیس‌جمهوری خواست گروهی تشکیل شود که دقیقاً همان چیزی را که او گفته است تضمین کند؛ یعنی اینکه ما در زمینه ابرهوش همچنان در جایگاه پیشتاز باقی بمانیم و منافع مردم آمریکا در اولویت قرار گیرد.»

با وجود افزایش نگرانی‌ها درباره خطرات امنیتی ناشی از هوش مصنوعی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، درخواست‌ها برای وضع مقررات جدید را رد کرده است. او در عوض، حفظ برتری آمریکا نسبت به چین را در اولویت قرار داده و از یک چارچوب داوطلبانه حمایت کرده است که شامل حسابرسی‌های ایمنی توسط نهاد‌های بیرونی و کنترل‌های داخلی قوی‌تر می‌شود.