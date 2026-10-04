جوان آنلاین: روزنامه اسرائیل هیوم امروز یکشنبه گزارش داد که یک حادثه غیرمعمول در پایگاه «میشمار هانگو» اتفاق افتاده و مهمات درون این پایگاه آتش گرفتند.

طبق گزارش، یک اتوبوس در این پایگاه آتش گرفته و ظاهرا یک انفجار متعاقب آن اتفاق افتاده است. این امر منجر به آتش سوزی مهمات در این پایگاه شده است.

تارنمای جی‌فید (Jfeed) نیز اعلام کرد که در پی انفجار یک کپسول گاز در اتوبوسی که در پایگاه ارتش اسرائیل در «میشمار هانگو» واقع در جنوب مستقر بود، آتش‌سوزی در این پایگاه رخ داد.

این رسانه اضافه کرد که شعله‌های آتش ناشی از سوختن اتوبوس به مهمات انبارشده در پایگاه سرایت کرد و موجب اشتعال آنها شد.