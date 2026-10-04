معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد: از کار انداختن منظومه ماهواره‌ای روسیه موسوم به «راسوِت» به یک جنگ تمام‌عیار فضایی منجر خواهد شد.

جوان آنلاین: از راشاتودی، دیمیتری مدودف روز یکشنبه در کانال تلگرامی خود در واکنش به اظهارنظر رئیس‌جمهور اوکراین در این زمینه نوشت: مسدود کردن این مجموعه ماهواره‌های روسی، نتیجه‌ای جز نابودی این ماهواره‌ها در پی نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، وی، احترام متقابل واشنگتن به ملاحظات مسکو در این زمینه را خواستار شد و خاطرنشان کرد: امیدوارم آمریکایی‌ها این موضوع را درک کنند؛ زیرا در آن صورت، ماهواره‌های مدار پایین «استارلینک» آنها مانند اسباب‌بازی‌های یک درخت کریسمس خشک‌شده به پایین فرو خواهند ریخت.

پیش‌تر، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز گفته بود که «چندین بار» از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته است تا سامانه ارتباطی روسی «راسوِت» را مسدود و شرکت‌های مشارکت کننده در توسعه این پروژه را تحریم کند.

بنا بر این گزارش، شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شد که روسیه استقرار فعال سامانه ارتباطات ماهواره‌ای اختصاصی خود با نام «راسوت» (Rassvet) را آغاز کرده است؛ سامانه‌ای که رقیب مستقیم «استارلینک» آمریکا محسوب می‌شود.

در حال حاضر، استارلینک نقشی کلیدی در ارتباطات نیرو‌های مسلح اوکراین ایفا می‌کند.

بنا بر این گزارش، از ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ – فروردین ۱۴۰۵)، حدود ۳۰ ماهواره «راسوت» در مدار عملیاتی شده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش این تعداد به ۳۸۳ ماهواره تا سال ۲۰۳۰ ادامه دارد تا بدین ترتیب، شبکه‌ای جهانی و تمام‌عیار شکل گیرد.

راشاتودی در ادامه نوشت: ظهور این رقیب روسی، مزیت فناورانه کی‌یف در عملیات پهپادی و هماهنگی نیرو‌ها را از بین خواهد برد.

منابع روس اعلام کردند که عملیات پرتاب ماهواره‌های «راسوت» جلوتر از برنامه پیش می‌رود و برقراری ارتباطات میان‌ماهواره‌ای، وابستگی این سامانه به ایستگاه‌های زمینی را به‌طور فزاینده‌ای کاهش می‌دهد.