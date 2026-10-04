کد خبر: 1382666
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳
بين‌الملل » اخبار كلی

هشدار مدودف درباره جنگ فضایی و سرنوشت ماهواره‌های استارلینک

3 معاون رئیس شورای امنیت روسیه هشدار داد: از کار انداختن منظومه ماهواره‌ای روسیه موسوم به «راسوِت» به یک جنگ تمام‌عیار فضایی منجر خواهد شد.

جوان آنلاین: از راشاتودی، دیمیتری مدودف روز یکشنبه در کانال تلگرامی خود در واکنش به اظهارنظر رئیس‌جمهور اوکراین در این زمینه نوشت: مسدود کردن این مجموعه ماهواره‌های روسی، نتیجه‌ای جز نابودی این ماهواره‌ها در پی نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا، وی، احترام متقابل واشنگتن به ملاحظات مسکو در این زمینه را خواستار شد و خاطرنشان کرد: امیدوارم آمریکایی‌ها این موضوع را درک کنند؛ زیرا در آن صورت، ماهواره‌های مدار پایین «استارلینک» آنها مانند اسباب‌بازی‌های یک درخت کریسمس خشک‌شده به پایین فرو خواهند ریخت.

پیش‌تر، ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در مصاحبه‌ای با روزنامه فایننشال تایمز گفته بود که «چندین بار» از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواسته است تا سامانه ارتباطی روسی «راسوِت» را مسدود و شرکت‌های مشارکت کننده در توسعه این پروژه را تحریم کند.

بنا بر این گزارش، شهریورماه ۱۴۰۵ اعلام شد که روسیه استقرار فعال سامانه ارتباطات ماهواره‌ای اختصاصی خود با نام «راسوت» (Rassvet) را آغاز کرده است؛ سامانه‌ای که رقیب مستقیم «استارلینک» آمریکا محسوب می‌شود.

در حال حاضر، استارلینک نقشی کلیدی در ارتباطات نیرو‌های مسلح اوکراین ایفا می‌کند.

بنا بر این گزارش، از ماه مارس ۲۰۲۶ (اسفند ۱۴۰۴ – فروردین ۱۴۰۵)، حدود ۳۰ ماهواره «راسوت» در مدار عملیاتی شده‌اند و برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش این تعداد به ۳۸۳ ماهواره تا سال ۲۰۳۰ ادامه دارد تا بدین ترتیب، شبکه‌ای جهانی و تمام‌عیار شکل گیرد.

راشاتودی در ادامه نوشت: ظهور این رقیب روسی، مزیت فناورانه کی‌یف در عملیات پهپادی و هماهنگی نیرو‌ها را از بین خواهد برد.

منابع روس اعلام کردند که عملیات پرتاب ماهواره‌های «راسوت» جلوتر از برنامه پیش می‌رود و برقراری ارتباطات میان‌ماهواره‌ای، وابستگی این سامانه به ایستگاه‌های زمینی را به‌طور فزاینده‌ای کاهش می‌دهد.

برچسب ها: دیمیتری مدودف ، جنگ فضایی ، ماهواره استارلینک
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

جدول مدالی روز نهم بازی‌های آسیایی/ ایران هشتم ماند

آقای ربیعی! از کدام مردم می‌گویی؟!

بدون شرح

آمریکا میان پذیرش شکست و بحران اقتصادی

رونمایی از ۴۰ عنوان کتاب دفاع مقدس سوم

پول حقیقی به بورس برگشت

قهرمانی که شکست‌ناپذیر است 

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

عقبه‌ی اجتماعی ما و افشاگری مصر و امارات!

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

۱۹ نفتکش آبکش شد

«ائتلاف انتخاباتی ۵» علیه نتانیاهو  کلید خورد

پدر، عشق، پسر

دیپلماسی ترمز افزایش قیمت نفت را کشید!

۳ میلیون سگ ولگرد و ۴۴۵ هزار حیوان گزیدگی خسارت دخالت در حیات وحش

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

مهر هم رسید ولی کتاب درسی نرسید!

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

رمزارز‌ها متهم اصلی خاموشی‌های تابستانه

جنگ «دستور کار» در نیویورک

آبروریزی مالکان اماراتی در من‌سیتی

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

اکران خصوصی «جانشین»

تاریخ‌سازی با برنز آسیا 

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

سوگلی‌های فدراسیون!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

طلا‌های سرنوشت‌ساز

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

می‌جنگیم حتی آخرالزمانی!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

عراق در آستانه طغیان علیه محاصره ایران

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید
فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟
اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر
«انسان‌رسانه» آزاده باید روایت جنگ را در دست بگیرد
گفت‌و‌گو با یکی از فرماندهان حشد الشعبی/ حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت
یاد‌ها و یادمان‌هایی از سیره زنده‌یادآیت‌الله شبیری/ او مظهر اتحاد شیعه بود
سوگلی‌های فدراسیون!
وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند
اکران خصوصی «جانشین»
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار