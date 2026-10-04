کد خبر: 1382594
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۱
بين‌الملل » اخبار كلی

دفع تهاجم ۵۵۹ پهپاد اوکراینی توسط پدافند روسیه

روسیه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند این کشور موفق شده است تهاجم ۵۵۹ پهپاد اوکراینی را دفع کند.

جوان آنلاین: وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۵۵۹ پهپاد اوکراینی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستراخان، بلگورود، بریانسک و ولگوگراد منهدم کردند.

جنگ اوکراین وارد مرحله جدیدی شده است و کی‌یف و مسکو حملات پهپادی و موشکی علیه یکدیگر را افزایش داده اند.

جنگ اوکراین در حالی ادامه دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مدعی بود که کمتر از ۲۴ ساعت به این جنگ پایان خواهد داد. تداوم جنگ در سال دوم ریاست جمهوری ترامپ، به شدت وجهه ترامپ را خراب کرده و ادعاهایش را بی اعتبار کرده است.

برچسب ها: روسیه ، اوکراین ، جنگ اوکراین
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