کد خبر: 1382530
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۹
بين‌الملل » اخبار كلی

پرواز هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز دریای سیاه در مرز روسیه

3 یک رسانه روسی از پرواز یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز دریای سیاه در مرز روسیه خبر داد.

جوان آنلاین: خبرگزاری روسی ریانووستی در گزارشی اعلام کرد که یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا در حال پرواز بر فراز دریای سیاه مشاهده شده است.

به گزارش ایرنا، ریانووستی نوشت: هواپیمای «بمباردیه آرتیمیس ۲» حدود ساعت ۸:۴۰ به وقت مسکو از رومانی به پرواز درآمد و تا ساعت ۹:۴۰ به وقت مسکو به حرکت خود به سمت شرق بر فراز آب‌های دریای سیاه ادامه داد. مقصد نهایی پرواز این هواپیما مشخص نشده است.

براساس این گزارش، این هواپیما در پایگاه هوایی «میهایل کوگالنیچانو» در رومانی مستقر است. شرکت «لایدوس» این جت تجاری را برای انجام مأموریت‌های شناسایی راداری تغییر کاربری داده و پس از آن، این هواپیما عنوان نظامی «آرتیمیس ۲» را دریافت کرده است. از این هواپیما اغلب برای پرواز در منطقه استان کالینینگراد و همچنین بر فراز دریای سیاه در امتداد کریمه و دیگر مناطق جنوبی روسیه استفاده می‌شود.

در شرایطی که تنش‌ها بین غرب و مسکو روبه افزایش است، وزارت خارجه روسیه تأکید کرده است که روسیه همچنان برای گفت‌و‌گو با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بر مبنای برابری آمادگی دارد، اما غرب باید از رویکرد خود در زمینه نظامی‌سازی قاره اروپا دست بردارد.

برچسب ها: هواپیمای جاسوسی آمریکا ، دریای سیاه ، روسیه
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