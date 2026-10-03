ناکامی رژیم صهیونیستی در ترور یکی از رهبران حماس در غزه

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی از ناکامی عملیات ترور یکی از رهبران جنبش حماس در نوار غزه خبر داد؛ عملیاتی که روز گذشته در جریان آن شماری از غیرنظامیان فلسطینی به شهادت رسیدند.

جوان آنلاین: رسانه‌های عبری‌زبان امروز شنبه، گزارش دادند ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته حمله‌ای را در نوار غزه با هدف ترور یکی از فرماندهان حماس انجام داده است.

به گزارش ایسنا، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی اعلام کرد هدف این عملیات «علی العمودی» از رهبران حماس بوده است، اما وی ظاهرا پیش از انجام حمله، ساختمان مورد نظر را ترک کرده بود.

بر اساس این گزارش، اطلاعاتی که درباره حضور العمودی در محل حمله در اختیار ارتش اسرائیل قرار گرفته بود، دقیق نبوده و به همین دلیل عملیات ترور به هدف خود نرسیده است.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی نیز ساعاتی پس از این حمله، ناکامی عملیات را تأیید کرد.