کد خبر: 1382514
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تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

تلاش ترامپ برای نجات هم‌حزبی‌ها در کنگره با تکرار وعده ۵ هزار دلاری

3 ترامپ بار دیگر با مطرح کردن وعده مالی غیرقابل اجرای خود، نگاه‌ها را به سوی تلاش‌های ناکامش در نجات هم‌حزبی‌ها در انتخابات کنگره معطوف کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک پیام تصویری که ماهیت انتخاباتی دارد، بار دیگر با تکرار وعده مالی غیر قابل اجرای خود گفت که اگر جمهوری‌خواهان در هر ۲ مجلس نمایندگان و سنا پیروز شوند، به هر شهروند بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار داده خواهد شد!

به گزارش مهر، رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: جمهوری‌خواهان می‌توانند این کار را انجام دهند، دموکرات‌ها نمی‌توانند!

این در حالی است که تعداد کمی از قانون گذاران جمهوری خواه از وعده‌های عوام فریبانه ترامپ حمایت کرده‌اند و نامزد‌های حزب مذکور در تبلیغات انتخاباتی خود روی این موضوع مانور نمی‌دهند. بسیاری از این قانون گذاران نسبت به هزینه‌های سرسام آور اجرای وعده‌های دروغین ترامپ و تأثیر آن بر تورم ابراز نگرانی کرده‌اند.

در حال حاضر تعداد شهروندان آمریکایی ۲۴۵ میلیون نفر برآورد شده و اجرای این وعده‌های ترامپ به ۱.۲۲۰ تریلیون دلار هزینه نیاز دارد.

برچسب ها: ترامپ ، انتخابات ، کنگره آمریکا
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