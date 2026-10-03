جوان آنلاین: حسین دهقان در آیین شکرانه اجرای پویش مهر علوی و تقدیر از مشارکتکنندگان برگزیده توزیع مشارکتی ۳۲۵ هزار بسته لوازمالتحریر با اشاره به تغییر مفهوم توسعه در سالهای پس از انقلاب اظهار کرد: زمانی وقتی از توسعه صحبت میکردیم، منظورمان این بود که مردم آب آشامیدنی، بهداشت، مدرسه، راه و امکانات اولیه زندگی داشته باشند، اما امروز شرایط در بسیاری از این مناطق تغییر کرده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: امروز آمارها نشان میدهد بیش از ۹۸ درصد روستاهای دارای جمعیت از عناصر و زیرساختهای اصلی برخوردارند؛ بنابراین اگر توسعه را صرفاً به معنای ایجاد این زیرساختها تعریف کنیم، باید بگوییم بخش قابل توجهی از این مناطق دیگر در وضعیت گذشته قرار ندارند.
دهقان تصریح کرد: مسئله امروز این است که باید ببینیم آیا مردم این مناطق ناتوان هستند یا از ظرفیتهای لازم برخوردارند و آیا منابعی وجود دارد که بتوان آن را در اختیار مردم قرار داد تا بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در مناطق روستایی گفت: در بسیاری از این مناطق ظرفیتهای فراوانی وجود دارد که اگر درست مورد استفاده قرار گیرد، میتواند به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.
رئیس بنیاد مستضعفان افزود: برای نمونه، در زمینه بومگردی ظرفیتهای بسیار خوبی وجود دارد و میتوان با استفاده درست از این ظرفیتها، زمینه فعالیت اقتصادی و ایجاد درآمد برای مردم محلی را فراهم کرد، اما این موضوع نیازمند آن است که خود مردم نیز در فرآیند تصمیمگیری و اجرای کار حضور داشته باشند.
دهقان همچنین با اشاره به نقش مشارکت مردم در برنامهها و اقدامات اظهار کرد: مردم باید در تصمیمگیری و اجرای طرحها نقش داشته باشند، زیرا این مشارکت با خود عزت نفس و اعتماد به نفس به همراه دارد.
وی تأکید کرد: وقتی مردم خودشان در حل مسائل منطقهشان مشارکت میکنند، ظرفیتهایی در آنها فعال میشود که صرفاً با اجرای یک پروژه از بیرون نمیتوان به آن دست پیدا کرد.
دهقان با اشاره به تجربه دفاع مقدس گفت: در آن دوران مردم به میدان آمدند و بسیاری از امور را خودشان سامان دادند. سازمانها و نهادهای مختلف شکل گرفتند و مردم بدون اینکه منتظر ایجاد ساختارهای رسمی، مجوز و دستور باشند، برای حل مسائل کشور وارد عمل شدند.
رئیس بنیاد مستضعفان همچنین فعالیت خیرین را نمونهای از مشارکت مردمی دانست و گفت: آنها خودشان مسئلهای را در جامعه تشخیص دادهاند، به دنبال راهحل آن رفتهاند و برای حل آن اقدام کردهاند.
وی افزود: زمانی که میان مردم و کسانی که برای حل مسئله اقدام میکنند، یک ارتباط و پیوند دوجانبه شکل میگیرد، محصول آن میتواند بسیار ارزشمند باشد.
پایداری بیش از ۹۰ درصد مشاغل ایجادشده در طرحهای توانمندسازی بنیاد
به گزارش ایسنا، دهقان اظهار کرد: ما در بنیاد مستضعفان تلاش کردهایم نگاه خود را نسبت به فعالیتهای اجتماعی تغییر دهیم و به جای کمکهای موردی و انفرادی، به دنبال توانمندسازی در ابعاد مختلف باشیم.
وی افزود: در حوزه اشتغال تلاش کردهایم به جای اینکه صرفاً یک مبلغ را در اختیار فرد قرار دهیم، ابتدا قابلیتسنجی انجام دهیم، بازار و ظرفیت را بررسی کنیم، آموزش بدهیم، تجهیزات مورد نیاز را فراهم کنیم و در ادامه نیز مراقبت کنیم که کسبوکار شکلگرفته بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: دلیل پایداری این مشاغل آن است که پیش از ایجاد آنها قابلیتسنجی کردهایم، آموزش دادهایم، تجهیزات در اختیار افراد قرار دادهایم و تلاش کردهایم کسبوکار ایجادشده در شبکه عمومی و زنجیرههای اقتصادی جای بگیرد.
دهقان ادامه داد: میانگین درآمد سرانه افرادی که در این طرحها وارد شدهاند، در گذشته حدود ۱۵ میلیون تومان بود و امروز این رقم به بیش از ۲۵ میلیون تومان رسیده است.
وی تأکید کرد: تلاش کردیم زمینهای ایجاد کنیم که فرد بتواند تصمیم بگیرد، مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد و در نهایت از نتیجه کار خود استفاده کند.
کمک به مردم باید عزت نفس آنها را حفظ کند
حسین دهقان با انتقاد از برخی شیوههای تبلیغاتی در ارائه خدمات اجتماعی نیز اظهار کرد: در گذشته گاهی خدمات اجتماعی به شکلی ارائه میشد که بیش از آنکه کرامت فرد دریافتکننده خدمت حفظ شود، خود خدمتدهنده دیده میشد.
وی افزود: فرض کنید قرار است به یک خانواده جهیزیه داده شود. اینکه چند خودرو راه بیندازیم، دوربین تلویزیون را همراه کنیم و از چند روز قبل اعلام کنیم که قرار است به فلان خانواده جهیزیه بدهیم و بعد در مقابل در خانه آن خانواده حاضر شویم، با حفظ کرامت مردم سازگار نیست.
دهقان گفت: وقتی یک دختر جوان قرار است وارد ز مشترک شود، نباید دریافت چند قلم کالا تبدیل به موضوعی شود که همه محله و اطرافیان از آن مطلع شوند و فرد احساس کند به واسطه دریافت کمک، شأن و عزت نفس او نادیده گرفته شده است.
رئیس بنیاد مستضعفان افزود: در یکی از نمونهها، فرد خودش کالا و اندازه و رنگ مورد نیازش را انتخاب کرده بود و ما کالا را تهیه و بدون اینکه اطرافیان او مطلع شوند، به در خانهاش تحویل دادیم. این یعنی حفظ عزت نفس و کرامت انسانها است.
هوش مصنوعی به کمک عدالت آموزشی دانشآموزان مناطق کمبرخوردار میآید
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به برنامههای این بنیاد در حوزه آموزش نیز گفت: استفاده از هوش مصنوعی را از ابتدای امسال به شکل جدی دنبال کردهایم و امیدواریم بتوانیم از این ظرفیت برای توسعه عدالت آموزشی استفاده کنیم.
دهقان اظهار کرد: در حوزه آموزش نیز رویکرد ما تغییر کرده است و موضوع صرفاً این نیست که لوازمالتحریر در اختیار دانشآموز قرار دهیم. باید ببینیم چگونه میتوانیم از فناوریهای جدید، هوش مصنوعی و آموزش فردیسازیشده برای ایجاد عدالت آموزشی استفاده کنیم.
وی افزود: یکی از برنامههای ما این است که دانشآموزان مناطق کمبرخوردار و کسانی را که از تحصیل بازماندهاند، شناسایی کنیم و برای بازگرداندن آنها به چرخه آموزش اقدام کنیم.
دهقان گفت: هدف این است که دانشآموز متناسب با نیاز و شرایط خودش آموزش ببیند و فناوری بتواند بخشی از فاصلهای را که میان دانشآموزان مناطق مختلف وجود دارد، کاهش دهد.
رئیس بنیاد مستضعفان همچنین با اشاره به دانشآموزان مستعد مناطق کمبرخوردار گفت: استعدادهایی در این مناطق وجود دارد که اگر فرصت مناسب در اختیار آنها قرار گیرد، میتوانند مسیر تحصیلی و علمی بسیار خوبی را طی کنند.
وی ادامه داد: هدفگذاری ما این است که حمایت از دانشآموزان مستعد را ادامه دهیم و در کنار حمایت تحصیلی، زمینهای ایجاد کنیم که این افراد در آینده بتوانند بخشی از توان خود را برای منطقه و جامعهای که از آن آمدهاند به کار بگیرند.
حمایت بنیاد مستضعفان از دانشجویان مناطق کمبرخوردار از امسال گسترش مییابد
دهقان اظهار کرد: از امسال تلاش میکنیم دانشجویانی را که از مناطق محروم وارد دانشگاه میشوند نیز تحت پوشش خدمات حمایتی قرار دهیم.
وی افزود: ممکن است دانشجویی از زابل یا یک منطقه محروم وارد تهران شود که نه تهران را میشناسد، نه شبکه ارتباطی دارد و نه الزاماً کسی را در این شهر میشناسد که بتواند در شرایط سخت به او کمک کند.
دهقان ادامه داد: اگر این فرد را فقط برای ورود به دانشگاه حمایت کنیم، اما در ادامه رهایش کنیم، ممکن است در مسیر تحصیل دچار مشکل شود.
رئیس بنیاد مستضعفان گفت: بنابراین باید حمایت را به گونهای طراحی کنیم که این دانشجویان در مسیر تحصیل و زندگی اجتماعی نیز بتوانند از ظرفیتهای لازم برخوردار شوند.
همافزایی دستگاهها میتواند خدمات به مناطق کمبرخوردار را هدفمندتر کند
دهقان اظهار کرد: دستگاههای مختلف هر کدام بخشی از مسائل را دنبال میکنند؛ آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد و سایر نهادها هر کدام اطلاعات و مسئولیتهایی دارند.
وی افزود: اگر این اطلاعات و اقدامات به شکل منسجم در کنار یکدیگر قرار گیرد، میتوانیم همافزایی کرده و خدمات را هدفمندتر ارائه دهیم.
رئیس بنیاد مستضعفان تأکید کرد: همه اقداماتی که دولت و نهادهای عمومی برای مردم انجام میدهند باید در نهایت به تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.
دهقان گفت: در عین حال، حمایت نباید به معنای سلب مسئولیت از فرد باشد. ما باید کمک کنیم فرد تصمیم خودش را بگیرد، مسئولیت تصمیم خود را بپذیرد و پیامدهای آن را نیز قبول کند.
تمرکز بنیاد مستضعفان بر پیشگیری و تشخیص زودهنگام مشکلات سلامت
رئیس بنیاد مستضعفان از تمرکز این بنیاد بر پیشگیری، آموزش و درمان در برخی حوزههای مهم سلامت خبر داد و گفت: شناسایی مشکلات کودکان در سنین پایین میتواند از شدت یافتن بسیاری از آنها جلوگیری کند.
حسین دهقان با اشاره به اقدامات بنیاد در حوزه سلامت اظهار کرد: تلاش کردهایم به جای اقدامات پراکنده، تمرکز کنیم بر پیشگیری، آموزش و درمان در برخی از حوزههای بسیار پراهمیت و گرانقیمت نظیر دهان و دندان و چشم.
وی افزود: اگر مشکلاتی در کودکان در سنین پایین شناسایی شود، ممکن است بسیاری از آنها قابل درمان یا کنترل باشد. برای مثال مشکلات بینایی، شنوایی یا برخی مسائل جسمی اگر در سن مناسب تشخیص داده شود، میتوان از شدت یافتن آنها جلوگیری کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد: در حوزه بانوان باردار نیز تلاش کردهایم آموزش و مراقبتهای لازم از دوران پیش از زایمان تا پس از آن مورد توجه قرار گیرد.
کاهش ۶۰ درصدی هزینه تأمین
لوازمالتحریر دانشآموزان با خرید هدفمند
به گزارش ایسنا، مدیرعامل بنیاد علوی با تأکید بر ظرفیتهای موجود برای کاهش هزینه تأمین اقلام تحصیلی گفت: با برنامهریزی دقیق در زمان خرید و اصلاح شیوه قراردادها، میتوان لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان را با قیمتی بهمراتب پایینتر از نرخ مصرفکننده تهیه کرد؛ بهطوری که در برخی موارد، قیمت تأمین کالا تا ۶۰ درصد کمتر از قیمت توزیعکننده است.
مدیرعامل بنیاد علوی با اشاره به ظرفیتهای موجود برای کاهش هزینه تأمین اقلام تحصیلی دانشآموزان، بر ضرورت برنامهریزی زودهنگام و استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف برای حمایت گستردهتر از دانشآموزان کمبرخوردار تأکید کرد.
محمود عسگری آزاد روز شنبه در آیین شکرانه اجرای پویش مهر علوی و تقدیر از مشارکتکنندگان برگزیده توزیع مشارکتی ۳۲۵ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار در بنیاد مستضعفان اظهار کرد: باید از هماکنون برای سال آینده برنامهریزی کنیم تا با مشارکت نهادهای مختلف، دستکم ۲ میلیون دانشآموز روستایی دهکهای یک تا چهار که تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیستند، بهطور کامل تحت پوشش قرار گیرند.
وی افزود: نهادهایی مانند کمیته امداد، بنیاد برکت، آستان قدس و دیگر مجموعههای حمایتی، هرکدام بخشی از جامعه هدف خود را پوشش میدهند، اما همچنان شمار قابل توجهی از دانشآموزان محروم روستایی خارج از پوشش این نهادها قرار دارند و برای تأمین لوازم مورد نیاز تحصیل با مشکلات جدی روبهرو هستند.
عسگری آزاد با اشاره به امکان کاهش قابل توجه هزینه تأمین اقلام تحصیلی گفت: اگر زمان خرید و نحوه قراردادها بهدرستی مدیریت شود، میتوان کالاهای مورد نیاز دانشآموزان را با قیمت بسیار پایینتری نسبت به نرخ مصرفکننده تأمین کرد.
وی ادامه داد: در برخی موارد، قیمت تأمین کالا حدود ۶۰ درصد کمتر از قیمت توزیعکننده است، اما این کالا تا رسیدن به دست مصرفکننده معمولاً با افزایش قابل توجه قیمت مواجه میشود؛ بنابراین برنامهریزی برای خرید مستقیم و هدفمند میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها داشته باشد.
مدیرعامل بنیاد علوی همچنین از مشارکت خیرین و مجموعههای همراه در اجرای طرحهای حمایتی امسال قدردانی کرد و گفت: امسال با همت و همراهی خیران، اقدامات ارزشمندی برای حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار انجام شد.
وی حمایت از دانشآموزان محروم را فراتر از یک کمک اقتصادی دانست و افزود: تأمین بستههای تحصیلی علاوه بر کاهش بخشی از هزینههای خانوادهها، آثار اجتماعی و فرهنگی مهمی دارد. دانشآموزی که بسته مورد نیاز تحصیل خود را دریافت میکند، احساس کرامت و انگیزه بیشتری برای ادامه تحصیل پیدا میکند و شوق و ذوق او برای درس خواندن افزایش مییابد.
عسگری آزاد با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به تأمین کولهپشتی دانشآموزان گفت: یکی از اقلامی که امیدواریم سال آینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد، کولهپشتی است؛ چراکه برخی دانشآموزان حتی از داشتن یک کولهپشتی مناسب نیز محروم هستند.
وی افزود: هزینه کولهپشتی میتواند حدود ۵۰ درصد ارزش کل بسته تحصیلی را تشکیل دهد و تأمین آن نیازمند مشارکت بیشتر خیرین و نهادهای همراه است.
مدیرعامل بنیاد علوی همچنین بر ضرورت حفظ کرامت دانشآموزان دریافتکننده بستههای حمایتی تأکید کرد و گفت: در کنار تأمین کالا، نحوه اطلاعرسانی و فعالیت رسانهای نیز اهمیت زیادی دارد. نباید اطلاعرسانی این اقدامات بهگونهای باشد که کرامت دریافتکنندگان بستههای حمایتی خدشهدار شود.
وی ادامه داد: این اقدامات باید بهعنوان یک حرکت خیرخواهانه و نمونهای از مشارکت اجتماعی معرفی شود تا ضمن قدردانی و معرفی نقش خیرین، زمینه برای مشارکت بیشتر افراد و نهادهای دیگر نیز فراهم شود.
عسگری آزاد در پایان بر گسترش طرح حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار تأکید کرد و گفت: با مشارکت نهادهای اقتصادی، خیریهها و مجموعههای همراه، طرح حمایت از ۲ میلیون دانشآموز روستایی دهکهای یک تا چهار میتواند سال آینده با گستره بیشتری اجرا شود.
توزیع ۳۲۵ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار کشور
رئیس مرکز هماهنگی حرکتهای مردمی و جهادی بنیاد علوی نیز از توزیع ۳۲۵ هزار بسته لوازمالتحریر میان دانشآموزان کمبرخوردار کشور خبر داد و گفت: این پویش با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند و در راستای تحقق عدالت آموزشی، با مشارکت گروههای مردمی، جهادی و خیرین اجرا شد.
صادق توسلی روز شنبه در آیین شکرانه اجرای پویش مهر علوی و تقدیر از مشارکتکنندگان برگزیده توزیع مشارکتی ۳۲۵ هزار بسته لوازمالتحریر که با حضور رئیس بنیاد مستضعفان برگزار شد، اظهار کرد: این بستهها میان دانشآموزان دهکهای یک تا چهار و دانشآموزان مناطق کمبرخوردار که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند، توزیع شده است.
وی افزود: جامعه هدف این پویش، دانشآموزان دهکهای یک تا چهار و بهویژه دانشآموزانی هستند که در این دهکها قرار دارند، اما تحت پوشش کمیته امداد نیستند.
توسلی با اشاره به مشارکت گسترده گروههای مردمی و جهادی، خیرین و مجریان استانی در اجرای این طرح گفت: در مجموع یکهزار و ۳۲۵ تشکل مردمی و جهادی، ۹۰ خیر و ۵۶ مجری استانی در اجرای پویش مهر علوی مشارکت کردند.
رئیس مرکز هماهنگی حرکتهای مردمی و جهادی بنیاد علوی ارزش واقعی اجرای این پویش را ۲۸۶ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این میزان، ۱۴۵ میلیارد تومان سهم بنیاد علوی است که قرار است سهم بنیاد در این طرح به ۴۳۵ میلیارد تومان افزایش یابد.
وی ادامه داد: فرآیند تأمین اقلام مورد نیاز این طرح از آذر سال گذشته آغاز شد و با خرید و برنامهریزی مناسب و مدیریت فرآیند تأمین، حدود ۶۰ درصد در هزینهها صرفهجویی شد.
توسلی درباره میزان مشارکت گروههای جهادی و خیرین نیز گفت: سهم گروههای جهادی و خیرین در تأمین هر بسته حدود ۲۴۰ هزار تومان است، در حالی که ارزش واقعی هر بسته لوازمالتحریر حدود ۸۰۰ هزار تومان برآورد میشود.
وی درباره ترکیب بستههای توزیعشده اظهار کرد: ۵۳ درصد از بستههای توزیعشده به دانشآموزان مقطع دبستان اختصاص داشت که در مجموع ۱۷۲ هزار و ۵۰۰ بسته را شامل میشود.
توسلی افزود: ۴۷ درصد باقیمانده، معادل ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ بسته، نیز میان دانشآموزان مقطع متوسطه توزیع شد.
وی تأکید کرد: در تهیه بستههای لوازمالتحریر تلاش شد اقلام متناسب با مقطع تحصیلی دانشآموزان انتخاب شود تا این حمایت بتواند تا حد امکان نیازهای آموزشی آنان را پوشش دهد.
رئیس مرکز هماهنگی حرکتهای مردمی و جهادی بنیاد علوی در پایان گفت: بیشترین حجم توزیع بستههای لوازمالتحریر در استانهای کرمان، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان انجام شده است.